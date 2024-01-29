Музей Нигулисте обеспечивает людям с особыми потребностями еще более доступную среду

В рамках развития доступной среды в Музее Нигулисте для слабовидящих и незрячих гостей подготовлено пять аудиодескрипций. Они описывают архитектуру здания Нигулисте, а также самые ценные сокровища музея: „Пляску смерти“ Бернта Нотке и три алтарных складня периода Позднего Средневековья. Поскольку эти произведения искусства богаты деталями, описания весьма объемные, и их можно прослушать отдельно на сайте музея и его страницах на платформах Youtube и Soundcloud. В кассе музея можно взять напрокат аудиогид, который содержит не только аудиодескрипции, но и порядок просмотра экспонатов, а также аудиогид для посетителей без особых потребностей.

Слабослышащим и глухим Музей Нигулисте предлагает на время посещения музея прокат планшетов, в которых наиболее ценные экспонаты со звуком воспроизводятся с сурдопереводом. Планшет можно взять напрокат в кассе музея, а перевод на язык жестов размещен на его странице на Youtube . Также в музее возможно использование индукционной антенны, надевающейся на шею, или индукционной системы помещения.

„Новые решения позволяют людям в особыми потребностями и остальным посетителям полнее изучить историю музея и его экспозицию. Поскольку эти решения доступны в устройствах, используемых на месте, и на других платформах, например на сайте Музея Нигулисте, платформе подкастов Soundcloud и на нашей странице Youtube, каждый может заранее ознакомиться с материалами до посещения музея или вернуться к ним после своего визита. Это особенно важно для слабовидящих и слабослышащих – часто им хотелось бы ознакомиться с музеем и возможностями, которые он предоставляет, до его посещения“, – поясняет Тармо Саарет, директор Музея Нигулисте.