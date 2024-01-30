Booking.com назвал самые гостеприимные места мира(1)
Booking.com назвал победителей ежегодной премии Traveler Review Awards. Выбирали их по отзывам на платформе. Награды получили самые гостеприимные места для путешественников. Их в 2024-м оказалось рекордные 1,48 миллионов.
Италия получила рекордное количество лауреатов премии – 181 012. За ней следуют Испания (125 611) и Франция (124 361), сообщает портал 34travel.me.
Отдельно специалисты платформы подготовили топ городов мира, где больше всего рады туристам. Получился он таким:
1. Арраял д’Ажуда (Бразилия),
2. Эрмуполис (Греция),
3. Виана-ду-Каштелу (Португалия),
4. Дейлсфорд (Австралия),
5. Гриндельвальд (Швейцария),
6. Моаб (США),
7. Юзес (Франция),
8. Масатлан (Мексика),
9. Джайсалмер (Индия),
10. Фудзикавагучико (Япония).
Подробнее о каждом можно почитать здесь.