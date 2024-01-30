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30.01.2024, 08:00

Booking.com назвал самые гостеприимные места мира

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ФОТО: CastecoDesign | Shutterstock, CastecoDesign

Booking.com назвал победителей ежегодной премии Traveler Review Awards. Выбирали их по отзывам на платформе. Награды получили самые гостеприимные места для путешественников. Их в 2024-м оказалось рекордные 1,48 миллионов.

Италия получила рекордное количество лауреатов премии – 181 012. За ней следуют Испания (125 611) и Франция (124 361), сообщает портал 34travel.me.

Отдельно специалисты платформы подготовили топ городов мира, где больше всего рады туристам. Получился он таким:

1. Арраял д’Ажуда (Бразилия),
2. Эрмуполис (Греция),
3. Виана-ду-Каштелу (Португалия),
4. Дейлсфорд (Австралия),​​​​​​​
5. Гриндельвальд (Швейцария),​​​​​​​
6. Моаб (США),​​​​​​​
7. Юзес (Франция),​​​​​​​
8. Масатлан (Мексика),​​​​​​​
9. Джайсалмер (Индия),​​​​​​​
10. Фудзикавагучико (Япония).

Подробнее о каждом можно почитать здесь.

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