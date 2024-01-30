Будьте в курсе! Cколько стоит снятие наличных в популярных туристических странах
Зимой многие жители Эстонии отправляются за границу в поисках тепла и солнца. В некоторых странах можно легко путешествовать, имея только банковскую карту. Все же иногда могут понадобиться наличные: на рынке, в такси или за ужином в маленьких ресторанах.
Чтобы помочь путешественникам из Эстонии лучше управлять своим бюджетом во время отпуска, компания Wise проанализировала 8,4 миллиона операций со снятием наличных с карт и собрала информацию о среднем размере комиссий банкоматов в популярных туристических направлениях по всему миру. Указанные средние комиссии включают как комиссии банкоматов, так и скрытые комиссии за конвертацию валюты.
Комиссии банкоматов в популярных туристических направлениях
В Турции, популярной среди отдыхающих из Эстонии, средняя комиссия банкомата составляют 4,44% от снимаемой суммы. В Танзании, известной своими сафари – 3,45%. На Мальдивских островах с райскими пляжами – 3%, в Таиланде – 2,62%. Путешественникам на австрийские лыжные склоны нужно рассчитывать на 1,2%, а тем, кто отправляется под греческое солнце – на 1,1% комиссии.
Самые высокие комиссии за снятие наличных в мире – в Аргентине, где снятие денег обходится в почти 15% от суммы (14,7%). За ней следуют Нигерия с 8,9% и Чили с 6,33%. К этому добавляются комиссии домашнего банка или поставщика услуг.
Не забывайте о комиссиях домашнего банка!
При снятии денег в путешествии нужно учитывать, что к комиссиям местных банкоматов добавляется сбор домашнего банка или поставщика услуг за снятие денег за границей. Они различаются в зависимости от банка и типа счета, но в сумме могут сделать операцию значительно дороже, чем ожидалось. Осведомленность о возможных комиссиях особенно важна для тех путешественников, чей бюджет строго ограничен и не включает непредвиденные расходы.
Средние комиссии крупнейших эстонских банков за снятие наличных за границей дебетовой картой составляют 1-2 евро за каждое снятие плюс процент от суммы (вне Европы в среднем 2,5%). Исключение составляют банкоматы того же банка в соседних странах, где снятие денег обычно бесплатно до определенной суммы в месяц. Карта Wise предлагает два бесплатных снятия наличных в месяц на сумму до 200 евро. Каждое последующее снятие стоит 0,5 евро плюс 1,75% от суммы.
Рекомендации финансового директора Wise в Эстонии Светланы Мининой по обращению с наличными во время путешествий: „Рассчитайте, сколько наличных вам, вероятно, понадобится в путешествии, и подумайте о конвертации части суммы в местную валюту до поездки. Не снимайте деньги с кредитной карты, так как это может быть дороже и привести к начислению процентов. Избегайте независимых банкоматов, которые часто находятся в туристических районах и обычно дороже, чем банковские автоматы. Если рядом находится несколько банкоматов, сравните их тарифы. Если банкомат предлагает выбор валюты для снятия наличных, всегда выбирайте местную валюту. Перед поездкой проверьте сколько ваш банк или поставщика услуг, взимает при снятии денег в банкомате“.
При составлении глобального исследования Wise проанализировала 8,4 миллиона операций с картами Wise в банкоматах третьих сторон с мая по ноябрь 2023 года. В течение этого шестимесячного периода в каждой стране банкоматы регистрировали не менее 500 операций. В данной таблице представлены популярные туристические направления.