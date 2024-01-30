Будьте в курсе! Cколько стоит снятие наличных в популярных туристических странах

Чтобы помочь путешественникам из Эстонии лучше управлять своим бюджетом во время отпуска, компания Wise проанализировала 8,4 миллиона операций со снятием наличных с карт и собрала информацию о среднем размере комиссий банкоматов в популярных туристических направлениях по всему миру. Указанные средние комиссии включают как комиссии банкоматов, так и скрытые комиссии за конвертацию валюты.

Комиссии банкоматов в популярных туристических направлениях

В Турции, популярной среди отдыхающих из Эстонии, средняя комиссия банкомата составляют 4,44% от снимаемой суммы. В Танзании, известной своими сафари – 3,45%. На Мальдивских островах с райскими пляжами – 3%, в Таиланде – 2,62%. Путешественникам на австрийские лыжные склоны нужно рассчитывать на 1,2%, а тем, кто отправляется под греческое солнце – на 1,1% комиссии.

Самые высокие комиссии за снятие наличных в мире – в Аргентине, где снятие денег обходится в почти 15% от суммы (14,7%). За ней следуют Нигерия с 8,9% и Чили с 6,33%. К этому добавляются комиссии домашнего банка или поставщика услуг.

Не забывайте о комиссиях домашнего банка!

При снятии денег в путешествии нужно учитывать, что к комиссиям местных банкоматов добавляется сбор домашнего банка или поставщика услуг за снятие денег за границей. Они различаются в зависимости от банка и типа счета, но в сумме могут сделать операцию значительно дороже, чем ожидалось. Осведомленность о возможных комиссиях особенно важна для тех путешественников, чей бюджет строго ограничен и не включает непредвиденные расходы.

Средние комиссии крупнейших эстонских банков за снятие наличных за границей дебетовой картой составляют 1-2 евро за каждое снятие плюс процент от суммы (вне Европы в среднем 2,5%). Исключение составляют банкоматы того же банка в соседних странах, где снятие денег обычно бесплатно до определенной суммы в месяц. Карта Wise предлагает два бесплатных снятия наличных в месяц на сумму до 200 евро. Каждое последующее снятие стоит 0,5 евро плюс 1,75% от суммы.