"Ни одна поездка не приносила таких эмоций“, или Путешествие в воюющую Украину

Да, мы, семейный блог о путешествиях Četri ceļo gardi, были в Украине и встречали Новый год с этими замечательными и смелыми людьми. Поскольку рассказать обо всем в одном посте не получится, мы постараемся в пяти частях рассказать о том, что мы пережили, увидели и какие эмоции нас переполняли.

Первые латыши за долгое время

Мы знаем, что обязательно возникнет вопрос — зачем? Есть вариант поступить так, как мы делаем уже почти 10 лет — поехать в другую европейскую страну и встретить Новый год там, или просто купить перелет all inclusive и потом две недели сидеть на пляже и пировать. Но — это не про нас. Мы так просто не умеем!

Во-вторых, мы хотели поддержать этих людей, поехав, потратив у них деньги (первое впечатление — все действительно удивительно дешево, кажется, что цены не соответствуют действительности) и показав пример другим, что сюда можно путешествовать с семьей даже в военное время, соблюдая некоторую осторожность. Мы действительно изучили все возможные варианты. Наши знакомые в стране помогали нам с идеями, а также подбадривали нас и приглашали в гости. Поскольку у нас тоже есть гостиница, мы знаем, как неприятно, когда в течение нескольких недель становится меньше гостей, поэтому удивительно, что в Украине гостиничный бизнес еще развивается и живет.

А эмоции... В первые часы после пересечения границы мы поняли, что ни одна другая поездка не давала нам таких эмоций. Ведь там основа всего — внутренний туризм. Есть несколько бесшабашных американцев и китайцев, но очень мало гостей из Европы. Руководитель

ского туристического центра сказал, что мы были первыми латышами за долгое время. И каждый, кто слышал другой язык, подходил к нам и со слезами на глазах говорил Латвии спасибо за поддержку.

Общение — только не на русском!