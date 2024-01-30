"Ни одна поездка не приносила таких эмоций“, или Путешествие в воюющую Украину(9)
„Доброго вечора! У найближчі два тижні ми з України!“ („Добрый вечер! В ближайшие две недели мы из Украины!“). Именно так описывают свои впечатления от поездки в Украину в течение двух недель авторы блога Četri ceļo gardi, которые делятся с нами своим опытом путешествий, оставившим неизгладимые впечатления.
Да, мы, семейный блог о путешествиях Četri ceļo gardi, были в Украине и встречали Новый год с этими замечательными и смелыми людьми. Поскольку рассказать обо всем в одном посте не получится, мы постараемся в пяти частях рассказать о том, что мы пережили, увидели и какие эмоции нас переполняли.
Первые латыши за долгое время
Мы знаем, что обязательно возникнет вопрос — зачем? Есть вариант поступить так, как мы делаем уже почти 10 лет — поехать в другую европейскую страну и встретить Новый год там, или просто купить перелет all inclusive и потом две недели сидеть на пляже и пировать. Но — это не про нас. Мы так просто не умеем!
Во-вторых, мы хотели поддержать этих людей, поехав, потратив у них деньги (первое впечатление — все действительно удивительно дешево, кажется, что цены не соответствуют действительности) и показав пример другим, что сюда можно путешествовать с семьей даже в военное время, соблюдая некоторую осторожность. Мы действительно изучили все возможные варианты. Наши знакомые в стране помогали нам с идеями, а также подбадривали нас и приглашали в гости. Поскольку у нас тоже есть гостиница, мы знаем, как неприятно, когда в течение нескольких недель становится меньше гостей, поэтому удивительно, что в Украине гостиничный бизнес еще развивается и живет.
А эмоции... В первые часы после пересечения границы мы поняли, что ни одна другая поездка не давала нам таких эмоций. Ведь там основа всего — внутренний туризм. Есть несколько бесшабашных американцев и китайцев, но очень мало гостей из Европы. Руководитель
ского туристического центра сказал, что мы были первыми латышами за долгое время. И каждый, кто слышал другой язык, подходил к нам и со слезами на глазах говорил Латвии спасибо за поддержку.
Общение — только не на русском!
С практической точки зрения мы бы рекомендовали выучить несколько основных фраз на украинском, потому что если вы попытаетесь заговорить с кем-то здесь на языке оккупантов, вас в лучшем случае проигнорируют, ибо на их лицах написана боль от того, что с ними делают основные пользователи этого языка. Мы не были в центральной или восточной Украине, поэтому не можем сказать, каково там, но здесь, в западной части Украины, звучит только украинская речь, и люди прекрасно знают английский. Все это объяснимо, здесь все очень страдают от войны, и ненависть к оккупационной власти вряд ли когда-нибудь уйдет...
На самом деле, мы приехали сюда без всякого плана, потому что планировать что-либо просто невозможно. Все, что у нас было, — это паспорта со сроком действия не менее шести месяцев и решение, что мы начнем наше приключение со Львова, поэтому мы забронировали там машину. Остальные несколько дней прошли в полной импровизации.
Дорога туда — на автобусе
В путь впервые отправляемся не на машине, а на автобусе — до Львова. Мы воспользовались услугами украинской компании SEM BUS, которая ежедневно обслуживает рейс Таллин-Киев и курсирует по всей Украине. В странах Балтии у этой компании есть несколько комфортабельных автобусов класса люкс, которые собирают из дома всех с их чемоданами, затем отвозят их на заправку за новой объездной дорогой за Кекавой, а там перекладывают вещи в туристические автобусы. То же самое в Таллине и Каунасе (автобусы едут сначала из Вильнюса в Каунас). Мы никогда не видели подобной бизнес-модели.
В автобусе за 12 часов пути до украинской границы все умудряются жить как одна семья, потому что кто-то одалживает у тебя шнур для зарядки, кто-то дает печенье и так далее. Водители — такие профессионалы, что мы добираемся до Варшавы быстрее, чем на машине. Дальше, правда, все немного замыливается, поскольку поляки заблокировали главный пограничный переход под Хелмом, и мы едем до следующего доступного, видя по пути сотни, а возможно, и тысячи фур, которые застряли на обочине автострады и не могут попасть в Украину. Такое нереальное зрелище, когда полчаса едешь вдоль очереди фур...
Следующий доступный пункт находится почти посреди луга и виден за километры до него, укрепленный с польской стороны, как Пентагон. Час мы едем вдоль границы по маленьким, малолюдным дорогам. Уже три часа ночи, а перед нами один большой автобус, который пересекает границу за 15 минут. Подходит наша очередь, польские пограничники берут наши паспорта и идут их проверять. Проходит 5-7 минут, и нам возвращают документы. Потом такая же ситуация на украинской стороне. Здесь только нас спрашивают, что мы тут делаем, потому что все остальные — граждане Украины.
Хватает того, что мы говорим, что будем писать об их отличной стране, и на лице закаленного жизнью пограничника появляется улыбка.
Как только мы въезжаем в страну, нам ставят штамп. Нам разрешено находиться в Украине 90 дней в течение 180 дней. И моя интуиция уже подсказывает мне, что в ближайшее время это будет не последний раз.
Путь от Риги до украинской границы занял ровно 13 часов. В Украине нас снова пересаживают в автобус поменьше, и мы продолжаем путь во Львов.
Пока мы ищем отель, заходим на великолепный железнодорожный вокзал в надежде купить билеты на Рождественский экспресс — состав с паровозом, украшенный елочными игрушками, который курсирует по Львову во время праздников, — но, к сожалению, все билеты уже распроданы. Зато трамваи — это возвращение в прошлое и настоящее приключение: даже в полуразрушенном интерьере есть современные системы проверки и оплаты билетов (два евро за четыре билета). Большинство городских автобусов тоже такие же.
В семь утра здесь уже полно народу, и если бы нас привезли в этот город с закрытыми глазами и заставили гадать, где мы находимся, мы бы скорее сказали, что в микрорайоне Берлина или Остравы.
Единственные признаки войны — это убежища, а на улицах довольно много солдат.
Мы установили на телефон приложение, которое оповещает нас о воздушном налете — со стороны оккупантов может что-то прилететь. Точность их оружия — плюс-минус квартал или — чаще всего — город. Днем тревога застает нас в тот момент, когда мы наблюдаем за рыбками в океанариуме. Мы спрашиваем местных жителей, что делать, но они равнодушны к этому, поэтому следующие 20 минут мы продолжаем наблюдать за рыбами вместе с остальными, надеясь спокойно проспать всю ночь, хотя готовы укрыться и в убежище в отеле.
Цены — на удивление низкие
Обменный курс здесь простой — делите все на 40. Прямо у отеля есть кафе, где мы платим всего 12 евро за кофе, чай и четыре круассана XXL (с начинкой из лосося, салата „Цезарь“ и фисташкового крема). Невероятно. Наш отель стоит 40 евро, есть за 20-25 евро, но есть и за 300, и за 500 евро.
Оставив вещи в отеле, мы отправляемся бродить по городу. Нас сразу привлекает так называемая „экскурсия с гидом“, и, к нашему удивлению, трехчасовая экскурсия для семьи стоит 20 евро. Но мы пойдем своим путем.
Сразу бросается в глаза, что исторические здания и скульптуры обмотаны мешками с песком и обшиты досками и жестью, ведь во Львов раз в месяц прилетают ракеты и иранские „летающие мопеды“.
Мы заглядываем в сувенирную лавку, и поражаемся, как украинцам удалось превратить войну в нечто, что не кажется таким уж страшным — здесь есть футболки со всеми фразами про военный корабль, две-три недели и т. д., а также боевые гуси с пушкой в клюве, танки из гильз и невероятное количество других вещей на эту тему. Стоимость футболок — пять евро, а „вышиванки“ ручной работы — более 100 евро.
Начнем мы наш туристический день с кофейной шахты „Львівська копальня кави“, которая действительно находится под землей. Здесь вы надеваете каску и вам предлагают чашечку жженого кофе. Цена ниже, чем у нас, но подают с шоу. Здесь есть кофейня, музей, вкусные пирожные, да и мы в Латвии уже давно любим львовский кофе в зернах.
Мы проводим здесь около получаса, разговаривая, потому что людям интересно, что мы из Латвии. Потом мы идем гулять, а еще мы заходим в океанариум „Океанаріум Львів“, где есть даже акулы, пираньи и мурены. Стоимость семейного билета — 28 евро, но если бы мы купили городскую карту, то наверняка было бы еще дешевле. Мы также посетили местный магазин сладостей Roshen. Знаете ли вы, что Украина — крупнейший производитель сладостей в Европе?! Во Львове также больше всего кафе и ресторанов на душу населения в Европе. В каждом подъезде и подвале можно найти необычную забегаловку. А знаете ли вы, что газовая лампа была изобретена в Украине? Именно поэтому в городе есть музей-ресторан, посвященный этой теме. В то же время среди самих украинцев нет полных.
Никто не сломает украинцев!
Старый город Львова компактный, но красивый, а по количеству людей напоминает центр Стокгольма, так что приходится протискиваться. Чем больше мы гуляем, разговариваем и знакомимся с ним, тем чаще видим такую грусть в глазах... Вроде бы улыбаются, а в глубине души — боль. Даже руководитель Туристического информационного центра (ТИЦ), молодая, симпатичная девушка, которая любит этот город и свою работу, в конце нашего долгого разговора говорит нам, что не так давно погиб ее брат... Генераторы есть везде — в каждом кафе, даже в уголке ТИЦ, никто не сломает украинцев!
Здесь есть картинные галереи, один музей за другим, каждый двор — особенный. Засовывая нос в каждый дворик и сторожку, мы находили что-то новое.
Двух-трех дней во Львове может быть и достаточно, но, чтобы по-настоящему узнать людей и кухню, не хватит и года.
Мы решаем поужинать в уникальном месте. Это место есть только на картах и в рассказах местных жителей — „Криївка“. Нужно постучать в определенную дверь в определенных воротах, и откроется небольшой люк. Выставляется ствол, хрипловатый голос спрашивает: „Parjol?“. И когда в ответ звучит „Слава Украине!“, можно заходить. Это уникальное место, созданное солдатами в бывшем бункере времен Второй мировой войны. Здесь подают традиционную украинскую еду — борщ и полуметровые колбаски, жаренные на сковороде, куриный паштет, домашний „кирпичик“ и другие вкусности. И за все это мы платим около 30 евро (компот стоит 60 центов!). Столы кривые, едим из металлической посуды.
В этот вечер в нескольких местах города проходят небольшие концерты в память о солдатах. Мы идем на один из них, слушаем патриотические песни и идем на рождественский рынок, где поют дети. У меня наворачиваются слезы, когда я вижу, как они страдают из-за того, что кто-то из соседней страны вздумал поиграть в войнушку...
На обратном пути в отель мы видим великолепный Львовский оперный театр и слушаем уличных музыкантов, которые повсюду. Уже поздний вечер, но во всем городе кипит жизнь.
Честно говоря, когда мы ехали, то думали, что все будет гораздо хуже, но после первого дня пребывания здесь мы можем с уверенностью сказать, что уже влюбились в эту удивительную страну и обязательно поедем еще не раз.