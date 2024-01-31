Грабитель в спальне, авария, кромешная тьма и уличные беспорядки: как путешествие на райский остров превратилось в кошмар наяву

Из Эстонии в Финляндию, потом в Нью-Йорк, а затем в Доминиканскую Республику, расположенную в восточной части острова Гаити. Такой путь проделали эстонские туристы, чтобы оказаться на райском острове. Целью поездки было знакомство с экзотической страной, местной жизнью, культурой и обычаями. Они даже представить себе не могли, что уже через пару дней после приземления в аэропорту их путешествие мечты превратится в кошмарный сон.

Еще задолго до поездки они забронировали через Airbnb небольшой дом, располагавшийся, как следовало из описания, в тихом и уединенном месте курортного городка Пунта-Кана. По приезде оказалось, что у дома постоянно дежурит охранник, который не сводит глаз с приехавших туристов. "Он стал раздражать. Не очень-то приятно, когда кто-то наблюдает, когда ты просыпаешься, когда ешь и когда загораешь“, — делится воспоминаниями Мерили, одна из участниц туристической группы.

Если бы они тогда знали, с какой теплотой будут его вспоминать все оставшиеся дни путешествия по Доминиканской Республике...