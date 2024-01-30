Новое чудо света: в Южной Корее построят необычное колесо обозрения

Колесо обозрения будет состоять из двух пересекающихся друг с другом колец. Два кольца с капсулами будут вращаться вокруг внутренних и внешних дорожек. Вместимость аттракциона — 64 капсул, каждая из которых рассчитана на 20-25 человек. Одновременно на чертовом колесе в Сеуле смогут кататься более 1400 посетителей.

180-метровый „Сеульский глаз-близнец“ станет вторым в мире по высоте колесом обозрения. Первое место занимает „Око Дубая“, высота которого составляет 250 метров.

Колесо обозрения построят на вершине культурного комплекса, где разместятся выставочные площади, зал для представлений, а также торговые точки и магазины с едой и напитками. С аттраециона будет открываться захватывающий панорамный вид на Сеул и реку Хан. Кроме колеса обозрения, UNStudio предлагает построить монорельсовую дорогу, соединяющей станцию метро с площадкой, сообщает "Моя Планета“.