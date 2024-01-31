На туристические премии 2023 года выдвинуто шесть номинантов
В этом году шесть номинантов претендуют на получение наград „Деятель по развитию туризма“ и „Туристический объект года“, ежегодно вручаемых Союзом туристических фирм Эстонии (ETFL) на туристической ярмарке Tourest. Кроме того, в этом году будет вручена премия за дело жизни
Члены ETFL выдвинули на премию за деятельность по развитию туризма 2023 года двух номинантов:
· Арно Силлат, создатель Эстонского музея автоспорта MOMU, превосходный гид и реставратор архитектурного наследия электрической станции Элламаа;
· Кристель Пейкель, руководитель туристического кластера Хийумаа и организатор музыкального фестиваля „Пюхалепа“, добившаяся за короткое время многого для укрепления туристического бизнеса своего маленького родного острова.
Награда за деятельность по развитию туризма присуждается предприятию или лицу, которое своей деятельностью существенно повлияло на развитие туристической экономики Эстонии, непосредственно занимается туристическим бизнесом или связано с туризмом педагогической работой, имеет безупречную репутацию и авторитет в туристических кругах, связано с успешным запуском и развитием новых проектов.
На премию „Туристический объект года“ в этом году номинированы 4 объекта. „Выбор, сделанный членами ETFL, стал результатом интенсивного голосования, поскольку все предложенные кандидаты являются исключительно хорошими партнерами для наших членов“, - сказала Мерике Халлик, генеральный секретарь ETFL.
Кандидатами на звание туристического объекта 2023 года являются:
• Музей Нигулисте Эстонского художественного музея, великолепное средневековое сакральное здание, расположенное в старом городе Таллинна.
• Хутор „Мария“ в Пярнуском уезде, который на протяжении многих лет развивается только в лучшую сторону и предлагает множество различных услуг.
• Образовательно-развлекательный центр мульков „Mulgi elamuskeskus“ в Мульгимаа – хорошо продуманный, всеобъемлющий, интерактивный центр, где истории, обычаи, мифология и предания мульков возрождены в привлекательной и современной форме.
• Schloss Fellin Boutique Hotel and Spa в Вильянди – очень профессионально и со вкусом отреставрированный отель, где качество услуг находится на высоком уровне, а завтрак для гостей заслуживает особого упоминания.
Награда „Туристический объект года“ вручается туристическому бизнесу или компании туристической инфраструктуры, характеризующейся всеобщим признанием, безупречным обслуживанием клиентов, безопасностью клиентов, экологичностью услуги или продукта, новизной, оригинальностью, хорошим маркетингом.
Союз туристических фирм Эстонии объявляет лауреатов туристических премий, присуждаемых с 1990 года, на ежегодной международной туристической ярмарке Tourest, которая пройдет в этом году 8-10 февраля в Эстонском выставочном центре.
Во второй раз за свою 33-летнюю историю правление ETFL в этом году приняло решение вручить и премию за выдающиеся жизненные достижения, получатель которой будет объявлен на официальной церемонии открытия Tourest.
ETFL вручит памятную доску Туристическому объекту и Туристическому промоутеру года.
Туристическая ярмарка Tourest, которая пройдет в Эстонском выставочном центре Eesti Näitused в Таллинне в этом году с 8 по 10 февраля, является крупнейшей в истории и охватывает более 10 000 квадратных метров выставочной площади. Ярмарка знакомит посетителей как со знакомыми, так и с совершенно новыми вариантами путешествий и впечатлениями по всему миру и Эстонии, помогает найти ответы на вопросы, связанные с путешествиями, а также предлагает множество идей и вдохновения для путешествий. Более подробную информацию о программе Tourest 2024, участниках и информации о билетах можно найти на сайте tourest.ee. Все любители путешествий в возрасте до 15 лет (включительно) могут посетить выставку бесплатно.
Союз туристических фирм Эстонии (ETFL) – это добровольное объединение работодателей, занимающихся туризмом, объединяющее 78 членов. Основными членами Союза являются эстонские туристические агентства и туроператоры, ассоциированными членами являются транспортные компании, туристические организации, учебные заведения, гостиницы, страховые компании, поставщики услуг по поддержке туризма, государственные и муниципальные учреждения и иностранные туристические организации. ETFL является членом ECTAA, общеевропейской головной организации ассоциаций туристических компаний.