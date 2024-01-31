На туристические премии 2023 года выдвинуто шесть номинантов

Во второй раз за свою 33-летнюю историю правление ETFL в этом году приняло решение вручить и премию за выдающиеся жизненные достижения, получатель которой будет объявлен на официальной церемонии открытия Tourest.

Туристическая ярмарка Tourest, которая пройдет в Эстонском выставочном центре Eesti Näitused в Таллинне в этом году с 8 по 10 февраля, является крупнейшей в истории и охватывает более 10 000 квадратных метров выставочной площади. Ярмарка знакомит посетителей как со знакомыми, так и с совершенно новыми вариантами путешествий и впечатлениями по всему миру и Эстонии, помогает найти ответы на вопросы, связанные с путешествиями, а также предлагает множество идей и вдохновения для путешествий. Более подробную информацию о программе Tourest 2024, участниках и информации о билетах можно найти на сайте tourest.ee. Все любители путешествий в возрасте до 15 лет (включительно) могут посетить выставку бесплатно.