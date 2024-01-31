Дом Яана Поска в Кадриорге 3 февраля откроет двери для посетителей

Первый министр иностранных дел Эстонии и дипломат, руководитель эстонской делегации на переговорах о заключении Тартуского мирного договора, Яан Поска жил в доме, расположенном в Кадриорге, со своей женой и восемью детьми. Государственными делами Поска занимался также в стенах этого дома, принимая у себя единомышленников в качестве комиссара Временного правительства в Эстляндской губернии в 1917 году, целью которых было достижение суверенитета Эстонии. Поска подтвердил это на переговорах о заключении Тартуского мирного договора, в результате переговоров Советская Россия признала независимость Эстонии de jure. Это положило начало признанию Эстонии в качестве независимого государства на международном уровне. Поэтому дом Яана Поска можно считать своего рода колыбелью Тартуского мира. Поска жил в этом доме с 1908 по 1920 год вплоть до своей смерти всего через месяц после подписания Тартуского мирного договора.

Душой таллиннского эстонского салона в доме Поска была его супруга Констанция, чей интерес к антикварной мебели отражен и в нынешней обстановке дома, который оформлен в соответствии с сохранившимися фотографиями из дома Поска. Некоторые оригинальные детали и предметы обстановки находятся в доме по сию пору. В комнате памяти Поска Фонд памяти Яана Поска экспонирует фотографии и документы, касающиеся подписания Тартуского мирного договора и семьи Поска, а также предметы, переданные потомками деятеля в фонд.

Перед тем как посвятить себя государственной деятельности Поска был мэром Таллинна, проявляя в организации городской жизни эффективность и новаторство. Таллинн восстановил находившийся в плачевном состоянии дом Поска в 2008 году. Начиная с этого времени дом Яана Поска выполняет функцию Таллиннского представительского здания.