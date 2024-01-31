Finnair отменяет сотни рейсов из-за забастовки в начале февраля. Что делать, если ваш рейс тоже отменили?
В рамках масштабной политической забастовки Finnair отменяет 1 и 2 февраля более 550 рейсов. Забастовка существенно повлияет на работу аэропорта в Хельсинки.
19 января 2024 года несколько финских профсоюзов объявили о 48-часовой политической забастовке, которая пройдет с 1 по 2 февраля. Забастовка существенно нарушит работу Finnair в аэропорту Хельсинки и затронет почти все критически важные функции авиакомпании. По этой причине Finnair отменяет большую часть своих ежедневных рейсов - всего около 550 рейсов.
В дни забастовки 1 и 2 февраля стыковочные рейсы из аэропорта Хельсинки осуществляться не будут. Клиентам дальнемагистральных рейсов с транзитной пересадкой в Хельсинки авиакомпания постарается найти вариант прямого перелета до конечного пункта назначения.
Если ваш рейс отменили:
Из-за ограниченного количества альтернативных вариантов перелета изменение маршрута может занять какое-то время. Finnair отправит вам новую информацию о рейсе по SMS и/или электронной почте. Вы можете согласиться с предложенными вариантами или самостоятельно поискать другие варианты перелета.
Если вы не желаете использовать ни один из рейсов, указанных в вашем бронировании, и желаете отменить все бронирование, вы можете запросить возврат средств.
Если вы хотите использовать один из рейсов, указанных в вашем бронировании, и запросить возврат средств за отмененный рейс, обратитесь в службу поддержки клиентов Finnair.
Если вы приобрели билеты у других поставщиков услуг, например у турагентов, свяжитесь с ними напрямую, чтобы изменить бронирование или запросить возврат средств.