Finnair отменяет сотни рейсов из-за забастовки в начале февраля. Что делать, если ваш рейс тоже отменили?

Из-за ограниченного количества альтернативных вариантов перелета изменение маршрута может занять какое-то время. Finnair отправит вам новую информацию о рейсе по SMS и/или электронной почте. Вы можете согласиться с предложенными вариантами или самостоятельно поискать другие варианты перелета.

Если вы не желаете использовать ни один из рейсов, указанных в вашем бронировании, и желаете отменить все бронирование, вы можете запросить возврат средств.

Если вы хотите использовать один из рейсов, указанных в вашем бронировании, и запросить возврат средств за отмененный рейс, обратитесь в службу поддержки клиентов Finnair.