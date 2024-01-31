1 февраля в крупнейших аэропортах Германии пройдет масштабная забастовка. Тысячи рейсов оказались под угрозой отмены

Авиакомпания Lufthansa объявила через Facebook, что из-за забастовки сотрудников службы безопасности аэропортов вынуждена отменить часть рейсов, назначенных на 1 февраля. Забастовка затронула 36% рейсов Lufthansa: они либо отменены, либо перенесены на другое время.