31.01.2024, 12:18
1 февраля в крупнейших аэропортах Германии пройдет масштабная забастовка. Тысячи рейсов оказались под угрозой отмены(1)
ФОТО: | AFP
Немецкий профсоюз Verdi объявил, что завтра, 1 февраля, сотрудники службы безопасности аэропортов Германии проведут забастовку в аэропортах Франкфурта, Гамбурга, Бремена, Берлина, Лейпцига и Дрездена.
Авиакомпания Lufthansa объявила через Facebook, что из-за забастовки сотрудников службы безопасности аэропортов вынуждена отменить часть рейсов, назначенных на 1 февраля. Забастовка затронула 36% рейсов Lufthansa: они либо отменены, либо перенесены на другое время.
Крупнейшие аэропорты Германии в четверг будут пусты, под угрозой тысячи рейсов. В опубликованном сегодня заявлении профсоюз Verdi призвал работников сектора авиационной безопасности провести забастовку в крупнейших аэропортах Германии.