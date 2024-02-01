Tallink продает судно, на котором жили украинские беженцы. Теперь паром станет плавучим отелем

Notamare Shipping Company Limited принадлежит группе Bridgemans Floatel LP/Bridgemans Services Group Ltd, которая с 1 июля 2023 года зафрахтовало круизное судно Isabelle. Договор фрахтования заключен с возможностью выкупа судна.

Компания Tallink не раскрыла сумму, полученную за судно, но заявила, что продажа окажет положительное влияние на финансовые результаты этого года. Tallink оценил балансовую стоимость всех 14 принадлежащих компании судов на конец 2022 года в 1,288 млрд евро. В 2013 году Tallink купил Isabelle за 30 миллионов евро.

Паром Isabelle, который до пандемии работал под латвийским флагом и ходил по маршруту компании Рига-Стокгольм, с 1 июля 2023 года был зафрахтован компанией Bridgemans Floatel Limited Partnership, а после завершения ремонтных работ в декабре 2023 года судно отправилось из Таллинна в Канаду.

Паром Isabelle прибыл в Канаду в начале января 2024 года и теперь присоединится к большому флоту плавучих отелей, которые компания Bridgemans использует по всему миру для обслуживания крупных промышленных и ресурсных проектов. Такие плавучие отели в значительной степени автономны и полностью оборудованы для обеспечения безопасного, надежного, комфортного и длительного проживания.

„Мы рады, что после почти 11 лет службы во флоте Tallink Group и в почетном 35-летнем возрасте Isabelle все еще может предлагать клиентам безопасное проживание - очень ценную и столь необходимую услугу, подобную той, которую паром предлагал украинским военным беженцам здесь, в Таллинне. В данном случае [возможность проживания будет предложена] работникам, участвующим в крупных глобальных промышленных и ресурсных проектах“, — сказал председатель правления Tallink Group Пааво Ныгене.

„Tallink Group сотрудничает с Bridgemans уже более десяти лет, поэтому мы рады, что отныне Isabelle находится в надежных руках, и убеждены, что новые судовладельцы будут о ней хорошо заботиться“, — добавил Ныгене.

С началом войны в Украине на пароме Isabelle разместились более 5000 беженцев. В июне прошлого года договор фрахтования с Департаментом социального страхования закончился, и судно было сдано в аренду.