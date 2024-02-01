3 евро и круглый год: с 1 февраля Юрмала меняет правила въезда в город

Как пояснили в Юрмальской думе, правила в городе-курорте изменены, чтобы снизить растущую с каждым годом интенсивность автомобильного движения и стимулировать водителей использовать более экологичные виды транспорта.

Плата за въезд в зону особого режима Юрмалы составит 3 евро вместо прежних 2 евро и будет действовать в течение всего года. Дневной пропуск действителен с 00.00 часов до 23.59 соответствующего дня и позволяет въезжать в зону особого режима неограниченное количество раз.

Пропуск необходимо оплатить до конца суток (до 23.59). Его можно оплатить и на следующий день после въезда (до 23.59) на портале электронных услуг (выбрав вчерашнюю дату в календаре) или лично в кассе Юрмальской городской администрации (ул. Йомас, 1/5) либо в Туристическом информационном центре (ул. Лиенес, 5) (оплата только картой).

Бесплатно и без пропуска в зону особого режима в Юрмале могут въезжать электромобили и транспортные средства, зарегистрированные в CSDD как приспособленные для водителей-инвалидов.