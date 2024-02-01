В Финляндии началась крупнейшая в истории страны забастовка. Авиарейсы отменены, рестораны, музеи и аэропорты закрыты

Финские профсоюзы протестуют против планов правительства ужесточить правила трудовой жизни и ограничить социальную защиту. Многие поправки к закону уже готовятся. Среди прочего, профсоюзы выступают против ограничений права на забастовку, первого неоплачиваемого больничного и страхования по безработице. Отмечается, что планируемые изменения больше всего коснутся людей с низкими доходами и безработных.

Авиарейсы отменены, но паромы по-прежнему ходят

Забастовка затронула и жителей Эстонии. Последний рейс Finnair из Таллинна в Хельсинки вылетел сегодня утром в 6 часов. "Все остальные рейсы, запланированные на 1 и 2 февраля, отменены“, - подтвердила специалист отдела коммуникаций Таллиннского аэропорта Яне Калласте. Она добавила, что пассажирам, купившим билеты на 1 и 2 февраля необходимо связаться с Finnair напрямую или проверить правильность контактных данных в бронировании, чтобы авиакомпания могла связаться с ними самостоятельно.

Подробные инструкции и пояснения можно найти на сайте авиакомпании.

В то же время паромная компания Tallink сообщила, что никаких изменений в графике движения судов Silja Line на сегодня и завтра не планируется. Однако финские суда во время забастовки не берут на борт прицепы без водителя.

Во время забастовки суда Viking Line также будут ходить по обычному графику, но не будут загружать и перевозить грузовые прицепы без водителя. Viking Line рекомендует следить за актуальной информацией на их веб-сайте. Клиенты, забронировавшие поездку, будут уведомлены об изменениях по телефону.