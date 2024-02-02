Путешествие по всей стране за 49 евро: как сэкономить на поездках по Германии

С момента появления в апреле прошлого года единый проездной билет на общественный транспорт Германии стоимостью 49 евро до сих пор пользуется огромной популярностью, пишет Euronews.

Более трёх миллионов немцев приобрели Deutschlandticket в первый месяц после его выпуска.

Власти назвали введение проездного, который даёт право без ограничений совершать региональные и местные поездки, „крупнейшей реформой общественного транспорта в истории Германии“.

Правительство подтвердило, что билет будет действовать и в 2024-м, а его цена останется прежней до конца года.

Хотя ранее руководство немецких транспортных сетей заявляло, что столь низкая цена на безлимитный проезд непреемлема. По словам главы транспортного ведомства Мюнхена MVG Инго Вортманна, местные и региональные компании испытывают трудности из-за высокой инфляции, а доходы от продажи билетов остаются низкими.

„Пока что правительство компенсирует разницу с прежними доходами транспортников“, - сказал он в интервью ежедневной немецкой газете Abendzeitung.

Повышение цен ожидалось в январе, но министры решили перенаправить неизрасходованные в 2023 году средства на финансирование программы Deutschlandticket.

Что такое Deutschlandticket?

Этот недорогой проездной билет, также известный как „D-ticket“, который сейчас стоит 49 евро в месяц, или примерно 1,60 евро в день. Он позволяет без ограничений ездить на городских автобусах, метро и трамваях в муниципалитетах Германии, а также на пригородных поездах. Правда, путешествия на поездах дальнего следования, обслуживаемых DB Fernverkehr AG (включая RE) или другими провайдерами, такими как FlixTrain (IC, EC, ICE), нужно оплачивать отдельно.

D-ticket сменил билет за €9 в месяц, опробованного летом 2022 года.

Введённый с целью облегчить финансовое бремя немцев в условиях растущей инфляции, после вторжения России в Украину, дешёвый проездной был чрезвычайно популярен. С июня по август было продано более 52 миллионов таких билетов.