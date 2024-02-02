Четыре впечатляющих направления, которые стоит добавить в список путешествий в этом году

Капри, Италия

Капри с его деревнями на скалах в пастельных тонах, популярными пляжами, элегантными ухоженными садами и хорошими ресторанами считается итальянской жемчужиной Средиземноморья.

Капри был в центре внимания с древних времен, и стал особенно популярен в XIX веке, когда остров превратился в магнит для художников, интеллектуалов и писателей, которым нравился свободный образ жизни, вдохновляющие пейзажи и мягкий климат. В последние годы о Капри стали говорить меньше, но открытие двух новых отелей – Hotel La Palma и Il Capri – вновь привлекло к нему внимание путешественников.

Капри часто посещают так называемые однодневные туристы, которые приезжают рано утром и уезжают во второй половине дня, но его истинное очарование можно открыть только оставшись на несколько дней, предпочтительно вне туристического сезона, например, в сентябре.

До большинства городов острова можно дойти пешком, машин на дорогах мало, автобусы переполнены, но дешевы. Более дикую и отдаленную часть острова можно исследовать с помощью сети пешеходных тропинок. Случайные, спонтанные прогулки вдоль побережья откроют вам тайные бухты и морские пещеры, виллы, спрятанные в складках скал, и величественные скальные образования, погружающиеся в морские глубины. Рекомендуется совершить многодневную поездку в живописный город Анакапри на западе острова.

Британская Колумбия, Канада

Канада наиболее известна своими дикими, обширными природными ландшафтами, и самые впечатляющие во всей стране, вероятно, находятся в провинции Британская Колумбия на юго-западе страны. Здесь вы найдете Скалистые горы, озера, водопады и бесчисленные возможности для пеших и велосипедных прогулок, а также сплавов на каноэ по озерам и рекам. Настоящий рай для тех, кто любит бывать на природе и наслаждаться активным отдыхом.