Четыре впечатляющих направления, которые стоит добавить в список путешествий в этом году(5)
Эти четыре места, такие разные, стоят того, чтобы присмотреться к ним и включить в список желаемых путешествий в этом году. Пора собирать вещи для очередной поездки в Рим, Барселону или на Бали, пора исследовать вулканические архипелаги и самые высокие уголки Африки.
Капри, Италия
Капри с его деревнями на скалах в пастельных тонах, популярными пляжами, элегантными ухоженными садами и хорошими ресторанами считается итальянской жемчужиной Средиземноморья.
Капри был в центре внимания с древних времен, и стал особенно популярен в XIX веке, когда остров превратился в магнит для художников, интеллектуалов и писателей, которым нравился свободный образ жизни, вдохновляющие пейзажи и мягкий климат. В последние годы о Капри стали говорить меньше, но открытие двух новых отелей – Hotel La Palma и Il Capri – вновь привлекло к нему внимание путешественников.
Капри часто посещают так называемые однодневные туристы, которые приезжают рано утром и уезжают во второй половине дня, но его истинное очарование можно открыть только оставшись на несколько дней, предпочтительно вне туристического сезона, например, в сентябре.
До большинства городов острова можно дойти пешком, машин на дорогах мало, автобусы переполнены, но дешевы. Более дикую и отдаленную часть острова можно исследовать с помощью сети пешеходных тропинок. Случайные, спонтанные прогулки вдоль побережья откроют вам тайные бухты и морские пещеры, виллы, спрятанные в складках скал, и величественные скальные образования, погружающиеся в морские глубины. Рекомендуется совершить многодневную поездку в живописный город Анакапри на западе острова.
Британская Колумбия, Канада
Канада наиболее известна своими дикими, обширными природными ландшафтами, и самые впечатляющие во всей стране, вероятно, находятся в провинции Британская Колумбия на юго-западе страны. Здесь вы найдете Скалистые горы, озера, водопады и бесчисленные возможности для пеших и велосипедных прогулок, а также сплавов на каноэ по озерам и рекам. Настоящий рай для тех, кто любит бывать на природе и наслаждаться активным отдыхом.
Крупнейший город Британской Колумбии, Ванкувер, является воротами в прекрасные национальные парки, такие как заповедник Pacific Rim National Park. Ванкувер не разочарует вас, если вы хотите увидеть дикую природу во время своего путешествия. Не менее впечатляет и заповедник Great Bear Rainforest на северо-западном побережье с небольшими деревянными хижинами и хорошо оборудованными зонами отдыха. Зимой здесь можно покататься на лыжах, например, на курортах Whisler и Big White.
Одним из самых живописных способов познакомиться с провинцией Британская Колумбия является путешествие на поезде Rocky Mountaineer, который предлагает множество маршрутов (самый длинный длится до 10 дней и включает ночевки в отелях).
Путешественникам не чужды прибрежные города Туниса, популярные своими курортными отелями (например, Суса, Хаммамет, Монастира), но стоит отправиться дальше вглубь страны, чтобы по-настоящему прочувствовать ее культуру, историю и насладиться пустынными песчаными дюнами и тихими деревнями.
В столице страны, Тунисе, есть много мест, которые стоит осмотреть, прежде чем отправиться дальше, чтобы увидеть важные исторические памятники. Например, римский амфитеатр Эль-Джем, разрушенная берберская деревня Шенини-Татауин, известная своими пещерными жилищами (для прохлады и защиты), город Дузу, считающийся воротами в Сахару, и Карфаген. В самом Тунисе расположено несколько важных культурных и исторических объектов, таких как Музей Баро, где хранится одна из лучших в мире коллекций римских мозаик, и Медина, внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Фарерские острова
Эта группа из 18 островов, принадлежащих Дании, расположена между Норвегией и Исландией и является местом, которое стоит посетить хотя бы раз в жизни в этой северной части света.
Фарерские острова – это определенно место для любителей музыкальных фестивалей: здесь проходит не менее пяти мероприятий в год, а любители приключений непременно запомнят ощущения от отвесных скал, туристических троп, могучих водопадов (самый красивый – Мулафосура) и скалистых береговых линий. А глазурью на торте эпического отпуска станет пребывание в рыбацких деревушках, где спичечные домики выстроились вдоль набережной.
Необычная еда и дикая природа – достаточно сильный магнит, чтобы привлечь тех, кто хочет отдохнуть по-другому – в немного суровом климате, но с обстановкой, которая не оставит их равнодушными.
Источники: „Condé Nast Traveller“, „House & Garden Travel“.