Удивительный музей, где должен побывать каждый: смотрите, как жили в Раквере 100 лет назад

„На мой взгляд, прелесть Раквереского городского музея заключается в том, что одно дело — хронологически рассказать о важнейших исторических событиях, а другое - познакомить посетителей с историей через призму повседневной жизни, духовно приблизив ее к людям. Это и есть причина, по которой мне всегда так нравится здесь находиться“.

Так и есть. Благодаря небольшим деталям повседневной жизни того времени история, которую рассказывает музей, захватывает посетителей с головой. Оглядываясь вокруг, я нахожу много вещей из уже своего прошлого: и я когда-то заклеивала оконные рамы на зиму, точно такую же соусницу мне в свое время подарила бабушка, у меня был такой же медный карниз, который я нашла на чердаке и чистила от многовековой пыли зубной пастой.

В этом музее далекая история больше не кажется такой уж далекой, а осознание того, что жизнь в ту эпоху имеет так много общего с нашими современными домами, воодушевляет и заставляет сердце биться чаще.