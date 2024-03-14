Удивительный музей, где должен побывать каждый: смотрите, как жили в Раквере 100 лет назад(3)
Раквереская улица Пикк, по которой я иду в сторону музея жителей города, вполне оправдывает свое название. Она действительно длинная, и для человека, вырвавшегося из столичной суеты, сама по себе кажется музеем. Здесь ничто не выдает, что на дворе 2024 год, пишет Maakodu.
„На мой взгляд, прелесть Раквереского городского музея заключается в том, что одно дело — хронологически рассказать о важнейших исторических событиях, а другое - познакомить посетителей с историей через призму повседневной жизни, духовно приблизив ее к людям. Это и есть причина, по которой мне всегда так нравится здесь находиться“.
Так и есть. Благодаря небольшим деталям повседневной жизни того времени история, которую рассказывает музей, захватывает посетителей с головой. Оглядываясь вокруг, я нахожу много вещей из уже своего прошлого: и я когда-то заклеивала оконные рамы на зиму, точно такую же соусницу мне в свое время подарила бабушка, у меня был такой же медный карниз, который я нашла на чердаке и чистила от многовековой пыли зубной пастой.