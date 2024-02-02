Жители Эстонии все чаще берут в путешествия детей в возрасте до 12 лет

„Мы заметили определенные изменения в активности путешественников, так как обычно январь является одним из самых спокойных месяцев в плане отпусков, но на этот раз он был довольно активным. Увеличилось как количество семейных поездок, так и количество запросов на поездки в ближайшие месяцы. Предполагаем, что это прежде всего связано с высокой активностью жителей Эстонии в плане отдыха и путешествий“, - рассказала руководитель по продажам и маркетингу TEZ TOUR Елена Гавронски.

“По данным компании, активнее всего путешествовали дети в возрасте от 2 до 12 лет, а количество младенцев в возрасте от 0 до 2 лет осталось примерно на том же уровне. В зимний период семьи предпочитают путешествовать в теплые страны, среди которых самыми популярными направлениями были Египет, Тенерифе и Гран-Канария. Самой популярной продолжительностью поездки по-прежнему является одна неделя, и родители, путешествующие с детьми, предпочитают отели категории 4 и 5 звезд с полным пансионом или системой „все включено“.

“Обычно семьи активнее путешествуют в период школьных каникул и праздников, но в этом году мы заметили увеличение запросов на семейный отдых и в он-лайн канале и в социальных сетях. Также многие по-прежнему предпочитают обращаться за помощью в бронировании к консультантам. Количество сделанных броней на зимние поездки выросло. Уже в феврале - марте жители нашей страны начнут активнее планировать свой летний отпуск, и тогда мы увидим, продолжится ли рост путешествий или в январе мы наблюдали некоторое краткосрочное колебание“, - подвела итоги темы Елена Гавронски.