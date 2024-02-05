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05.02.2024, 07:00

Теллискиви стремительно теряет популярность и клиентов. Несмотря на это, там открывается новый бар

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Владельцы бара обещают низкие цены на напитки
По словам предпринимателей Михкеля Мяннику и Кристьяна-Вальтера Каска, в столице нет культуры отдыха вне дома. „Это досадно. Мы в столице, но никаких развлечений на неделе нет“, - утверждает Каск.
По словам предпринимателей Михкеля Мяннику и Кристьяна-Вальтера Каска, в столице нет культуры отдыха вне дома. „Это досадно. Мы в столице, но никаких развлечений на неделе нет“, - утверждает Каск.
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Несмотря на то, что в последнее время сразу несколько популярных заведений общественного питания объявили о своем закрытии, небольшие компании Nudist и Punch решили не поддаваться общей панике, попробовать плыть против течения и открыть в творческом городке Теллискиви новый бар.

Почему же люди не выходят в город отдохнуть? Одним из важных и, возможно, самых значимых факторов является цена. 10-12 евро за коктейль – для многих это слишком дорого. Это знает и предприниматель Каск, решивший открыть в Теллискиви новый бар. „Заканчивайте с этим! Сходите в магазин, купите самый хороший джин и тоник, и цена коктейля составит около 1,5 евро. А тут в десять раз дороже. По моему мнению, это противоречит чувству справедливости“, - говорит Каск. Он добавляет, что если первоначальная цена пива и коктейля примерно одинакова, то коктейли всегда имеют более высокую наценку. Однако Каск понимает, что если у компании нет большого оборота или клиентуры, то нет другого выбора, кроме как просить высокую цену. „Но если вы находитесь в стране, где у людей выработалась привычка отдыхать вне дома, можно запросить и меньше“.

Открывая новый бар, представители обеих компаний повергают в шок конкурентов, потому что обещают цены на 25-30% ниже среднего. Они признают, что у них есть явное преимущество - обе компании являются производители напитков. Практически вся предлагаемая на месте продукция производится ими самими, закупается лишь малая часть. Благодаря этому алкогольные и безалкогольные коктейли в баре стоят от четырех до восьми евро. Например, в Nudist пиво можно купить за четыре евро, а бокал игристого стоит в среднем около пяти евро. Для сравнения: в других заведениях Теллискиви (где напитки закупаются от других производителей) за пиво берут не менее пяти евро, а за другие алкогольные напитки не менее девяти.

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