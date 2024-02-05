Теллискиви стремительно теряет популярность и клиентов. Несмотря на это, там открывается новый бар

Почему же люди не выходят в город отдохнуть? Одним из важных и, возможно, самых значимых факторов является цена. 10-12 евро за коктейль – для многих это слишком дорого. Это знает и предприниматель Каск, решивший открыть в Теллискиви новый бар. „Заканчивайте с этим! Сходите в магазин, купите самый хороший джин и тоник, и цена коктейля составит около 1,5 евро. А тут в десять раз дороже. По моему мнению, это противоречит чувству справедливости“, - говорит Каск. Он добавляет, что если первоначальная цена пива и коктейля примерно одинакова, то коктейли всегда имеют более высокую наценку. Однако Каск понимает, что если у компании нет большого оборота или клиентуры, то нет другого выбора, кроме как просить высокую цену. „Но если вы находитесь в стране, где у людей выработалась привычка отдыхать вне дома, можно запросить и меньше“.