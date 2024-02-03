В Египте хотят восстановить первоначальный вид одной из пирамид

По плану, начнут с самой маленькой пирамиды Менкаура. Работать будут над ее облицовкой. Воссоздать внешний вид хотят из камней, которые разбросаны вокруг сооружения. Часть уже нашли – во время раскопок, часть до сих пор находится под землей, пишет портал 34travel.me.

Правительство Египта уже разработало проект, который неформально называют „подарком Египта миру“. Вести его будут три года. В плане – подготовить чертежи, провести фотограмметрию, лазерное сканирование и физическую установку найденных камней.

„Мы знаем, как выглядела пирамида Менкаура на древних рисунках, и это отличается от того, что предстает перед нами сегодня. Грандиозный проект вернет пирамиде ее исходное состояние, и туристы смогут увидеть это сооружение таким, каким оно было построено древними египтянами“, – заявил Мостафа Вазири, глава Высшего совета по древностям Египта.

Но идея смутила археологов и египтологов. Они уверены, что проект может оказаться разрушительным для пирамид, и если вмешаться в конструкцию, сохранить памятник не удастся.

Проект сейчас находится на обсуждении в Министерстве древностей Египта.