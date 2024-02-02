"Будет очень вкусно!" На Tourest посетителей накормят супом из угря и кашей мульгипудер
Помимо множества туристических направлений на выставке Tourest, проходящей в этом году с 8 по 10 февраля в Эстонском выставочном центре, можно будет совершить путешествие по гастрономическим регионам по всей Эстонии, а пестрый мансардный базар Pööningubazaar порадует посетителей красочным рукоделием и расслабляющими массажными креслами.
По инициативе Объединения сельского туризма Эстонии в этом году в выставочном холле „Впечатления и вкусы“ (Elamused ja maitsed) представлены девять гастрономических регионов Эстонии – Йыгевамаа, Северо-Западная Эстония, Мульгимаа,Причудье, Северная Эстония, Пярнумаа, Сетомаа, Вана-Вырома и Вирумаа.
„Каждый регион представлен несколькими малыми производителями, чью продукцию невозможно купить в магазинахповседневно, поэтому вкусовые впечатления будут действительно особенными“, - прокомментировала организатор Tourest, генеральный секретарь Союза туристических фирм Эстонии Мерике Халлик.
Одним из самых интересных гастрономических регионов является Мульгимаа, единственный регион в Эстонии, где есть несколько топонимических блюд: каша „мульгипудер“, капуста „мульгикапсад“, ватрушка „мульги корп“ и „мульги кама“. В прошлом году картофельно-перловая каша со свиными шкварками, или каша мульги, была внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, и это традиционное блюдо разумеется можно будет отведать в холле зала“Впечатления и вкусы“.
На выставке будут представлены и гастрономические визитные карточки других уездов, как, например, суп из угря, выращенного в Пярнумаа близ Вяндра, или изготовляемый вручную сыр из цельного молока долгой выдержки от Andre Farm. В выставочном холле обоснуется и популярная таверна „Колу“ из Музея под открытым небом, предлагающая блюда эстонской национальной кухни, а в „Деревне викингов“ можно будет попробовать пищу богатырей.
В этом году посетители туристической ярмарки впервые смогут познакомиться с ремеслами разных культур мира. „Впервые за 31-летнюю историю Tourest в рамках выставки заработает „Мансардный базар“, на котором можно будет найти текстильные изделия, ювелирные изделия, бакалейные товары, косметику, товары для здоровья и прочие изделия ручной работы“, - рассказала организатор базара Рийна Пааво.
В выставочном зале базара можно будет ознакомиться, например, с льняными изделиями ручной работы Pelliina, сушеными экзотическими фруктами и орехами Kingitus Loodusest, а также высококачественными массажными аппаратами Casada. По словам Мерике Халлик, Tourest предлагает развлечения и услуги для каждого человека – как для тех, кто ищет захватывающих путешествий, так и для тех, кто любит поесть.
Туристическая ярмарка Tourest, которая пройдет в Эстонском выставочном центре Eesti Näitused в Таллинне в этом году с 8 по 10 февраля, является крупнейшей в истории и охватывает более 10 000 квадратных метров выставочной площади. Ярмарка знакомит посетителей как со знакомыми, так и с совершенно новыми вариантами путешествий и впечатлениями по всему миру и Эстонии, помогает найти ответы на вопросы, связанные с путешествиями, а также предлагает множество идей и вдохновения для путешествий. Более подробную информацию о программе Tourest 2024, участниках и информации о билетах можно найти на сайте tourest.ee. Все любители путешествий в возрасте до 15 лет (включительно) могут посетить выставку бесплатно.
Союз туристических фирм Эстонии (ETFL) – это добровольное объединение работодателей, занимающихся туризмом, объединяющее 78 членов. Основными членами Союза являются эстонские туристические агентства и туроператоры, ассоциированными членами являются транспортные компании, туристические организации, учебные заведения, гостиницы, страховые компании, поставщики услуг по поддержке туризма, государственные и муниципальные учреждения и иностранные туристические организации. ETFL является членом ECTAA, общеевропейской головной организации ассоциаций туристических компаний.