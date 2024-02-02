"Будет очень вкусно!" На Tourest посетителей накормят супом из угря и кашей мульгипудер

По инициативе Объединения сельского туризма Эстонии в этом году в выставочном холле „Впечатления и вкусы“ (Elamused ja maitsed) представлены девять гастрономических регионов Эстонии – Йыгевамаа, Северо-Западная Эстония, Мульгимаа,Причудье, Северная Эстония, Пярнумаа, Сетомаа, Вана-Вырома и Вирумаа.

„Каждый регион представлен несколькими малыми производителями, чью продукцию невозможно купить в магазинахповседневно, поэтому вкусовые впечатления будут действительно особенными“, - прокомментировала организатор Tourest, генеральный секретарь Союза туристических фирм Эстонии Мерике Халлик.

Одним из самых интересных гастрономических регионов является Мульгимаа, единственный регион в Эстонии, где есть несколько топонимических блюд: каша „мульгипудер“, капуста „мульгикапсад“, ватрушка „мульги корп“ и „мульги кама“. В прошлом году картофельно-перловая каша со свиными шкварками, или каша мульги, была внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, и это традиционное блюдо разумеется можно будет отведать в холле зала“Впечатления и вкусы“.

На выставке будут представлены и гастрономические визитные карточки других уездов, как, например, суп из угря, выращенного в Пярнумаа близ Вяндра, или изготовляемый вручную сыр из цельного молока долгой выдержки от Andre Farm. В выставочном холле обоснуется и популярная таверна „Колу“ из Музея под открытым небом, предлагающая блюда эстонской национальной кухни, а в „Деревне викингов“ можно будет попробовать пищу богатырей.

В этом году посетители туристической ярмарки впервые смогут познакомиться с ремеслами разных культур мира. „Впервые за 31-летнюю историю Tourest в рамках выставки заработает „Мансардный базар“, на котором можно будет найти текстильные изделия, ювелирные изделия, бакалейные товары, косметику, товары для здоровья и прочие изделия ручной работы“, - рассказала организатор базара Рийна Пааво.