Ни в чем себе не отказывайте: в этой азиатской стране кофе стоит всего 10 евроцентов

Одним из самый значимых с точки зрения туризма преимуществ Вьетнама является его дешевизна. В среднем там где-то на 15-20% дешевле, чем, например, на Бали или в Таиланде.

„Кофе можно выпить за 10-20 евроцентов, банка пива в магазине стоит 20-30 центов, обед в ресторане обойдется в 1-4 евро, а в более дорогом месте - около пяти евро“, - рассказал литовскому Delfi Орийс Гасанов. По его словам, если поехать в какой-то отель, принадлежащий к известной международной сети, или в люксовый ресторан, то цены в меню будут намного выше. „Но если вы едите там, где живут местные жители, цены очень низкие“.

Литовский турист добавил, что, несмотря на свою дешевизну, к выбору заведения общественного питания нужно подходить очень тщательно. „В некоторых местах еда, скажем так, сомнительная. Поэтому я использую приложения с рекомендациями иностранных туристов“.

Мобильная связь во Вьетнаме также весьма дешевая. Как рассказал Гасанов, безлимитный интернет стоит пять евро в месяц.

Потенциальные опасности

Однако туристов во Вьетнаме не так много, что, в свою очередь, связано с определенными недостатками. „Большинство местных жителей очень плохо говорят по-английски, что затрудняет общение с ними. В таких случаях помогают только жесты“, - сказал он.