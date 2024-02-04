ВИДЕО | На Бали произошло нашествие огромных пауков

На кадрах видео паутина протянулась примерно на 20 метров вдоль обочины дороги перед зданиями, через деревья и линии электропередач, пишет "Моя Планета“.

„Это самые ужасное, что я видела за всю свою жизнь. Я мельком взглянула на это, когда мы проезжали мимо, стала задыхаться и попросила водителя развернуться, потому что не могла поверить в то, что увидела“, — цитирует 33-летнюю Грейс Келли NY Post.

Когда первый страх прошел, туристка поняла, что хочет запечатлеть это зрелище — настолько оно было необычным. „Кроме того, пауки не двигались, что успокоило меня. Я не подходила слишком близко“, — добавила девушка. По ее словам, паутина была такой плотной, что в некоторых местах ширина „стены“ достигала 5 метров.

Стоит отметить, что на Бали нет опасных для человека пауков. На видео туристки, похоже, попали представители семейства Sparassidae, некоторые из которых способны вырастать до 30 см в размахе ног. Укусить такой паук может, но яд не представляет вреда для человека.