Рейтинг самых счастливых городов мира. Смотрите, какое место занял Таллинн

При составлении рейтинга эксперты учитывали следующие показатели: политическую систему, образование, окружающую среду, транспорт, экономику, мобильность, доступ к зеленым зонам, возможности отдыха и инновации.

Первое место в рейтинге занял датский город Орхус. За ним следуют Цюрих в Швейцарии и Ванкувер в Канаде.

Единственный эстонский город, попавший в рейтинг - Таллинн. Он занял 130 место из 200 возможных.

Для сравнения:

Хельсинки занял 11 место в рейтинге, Рига - 146, Вильнюс - 151, Варшава - 144, Рим - 128, Прага - 129. Москва в рейтинге занимает 137 место. Украинские и белорусские города в рейтинге не представлены.

Последние три позиции рейтинга (198-200 места) занимают Валетта (Мальта), Подгорица (Черногория) и Никосия (Республика Кипр).