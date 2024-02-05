Рейтинг самых счастливых городов мира. Смотрите, какое место занял Таллинн
Британская исследовательская компания Institute for Quality of life (Институт качества жизни) составила список 100 самых счастливых городов мира.
При составлении рейтинга эксперты учитывали следующие показатели: политическую систему, образование, окружающую среду, транспорт, экономику, мобильность, доступ к зеленым зонам, возможности отдыха и инновации.
Первое место в рейтинге занял датский город Орхус. За ним следуют Цюрих в Швейцарии и Ванкувер в Канаде.
Единственный эстонский город, попавший в рейтинг - Таллинн. Он занял 130 место из 200 возможных.
Для сравнения:
Хельсинки занял 11 место в рейтинге, Рига - 146, Вильнюс - 151, Варшава - 144, Рим - 128, Прага - 129. Москва в рейтинге занимает 137 место. Украинские и белорусские города в рейтинге не представлены.
Последние три позиции рейтинга (198-200 места) занимают Валетта (Мальта), Подгорица (Черногория) и Никосия (Республика Кипр).