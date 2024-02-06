Темная сторона круизов. В США на круизных лайнерах совершается все больше преступлений сексуального характера

В 2023 году Федеральное бюро расследований (ФБР) США получило 131 сообщение о сексуальных преступлениях на круизных лайнерах – на 50% больше, чем в 2022 году, когда на круизных судах было зарегистрировано 87 сексуальных преступлений.

В 2019 году (до начала пандемии короны) было зарегистрировано 101 сексуальное преступление, а в 2018 году — 82 случая.

По словам пресс-секретаря Международной ассоциации круизных линий (CLIA) Энн Мэдисон, отправляющиеся из США или возвращающиеся в США, обязаны сообщать о преступлениях в ФБР. По ее словам, независимо от того, где плавает или зарегистрировано судно, CLIA требует от своих членов сообщать о серьезных преступлениях, совершенных на круизных лайнерах.

Мэдисон добавила, что круизные компании несут ответственность за нападения сотрудников на пассажиров, и поэтому относятся к таким инцидентам крайне серьезно.

"Круизные лайнеры — один из самых безопасных вариантов отдыха в мире, уровень серьезной преступности здесь во много раз ниже, чем на суше. Это связано с многоуровневой безопасностью и характером круизного лайнера“, — отметила Мэдисон. "На круизных лайнерах придерживаются нулевой толерантности в отношении преступного поведения, а обвинения в серьезных правонарушениях крайне редки“.

Хотя точные данные пока неизвестны, по оценкам CLIA, в 2023 году на круизных лайнерах путешествовало в общей сложности 31,5 миллиона человек.