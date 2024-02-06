Три из пяти самых гостеприимных мест в мире находятся в Европе. Но где именно?

Для составления списка Booking.com использовал более 309 миллионов отзывов клиентов. Направления ранжировались по гостеприимству, сервису и стандартам проживания, развлечений и транспортных компаний, таких как фирмы по прокату автомобилей.

Места, победившие в рейтинге, получили больше среднего количества отзывов, в которых восхваляется первоклассное гостеприимство и сервис.

Список самых гостеприимных городов и регионов мира составлен по результатам исследования Booking.com Traveller Review Awards. В общей сложности было вручено 1,48 миллиона наград отелям, пунктам проката и транспортным компаниям за 2024 год.

Многие из стран с наибольшим числом получателей наград также находятся в Европе. Больше всего наград получила Италия – 181 012, за ней следуют Испания (125 611), Франция (124 361), Германия (86 910) и Великобритания (74 754). Завершают десятку лидеров Польша, Бразилия, США, Хорватия и Португалия.

Где находятся самые гостеприимные города Европы в 2024 году?

В списке самых гостеприимных городов мира преобладают европейские направления: четыре из 10 городов расположены на этом континенте. На первом месте оказался Арраял–д’Ажуда в Бразилии, за ним следуют Эрмуполи в Греции, Виана–ду–Каштелу в Португалии, Дейлсфорд в Австралии и Гриндельвальд в Швейцарии, замыкающий пятерку лидеров.

Вот где стоит побывать, чтобы пообщаться с местными жителями.

Исследуйте уникальную архитектуру в Эрмуполи, Греция

Столица Сироса, одного из островов греческого архипелага Киклады в Эгейском море, Эрмуполи заняла второе место в мире по гостеприимству. По сравнению с другими кикладскими городами город уникален своей неоклассической архитектурой, окрашенной в очаровательные пастельные тона.

Крошечные извилистые улочки петляют между исторической мраморной площадью Миаули, ратушей с 15–метровой лестницей, ведущей к главному входу, и множеством баров, ресторанов и возможностей приобщиться к греческой культуре.

Очаровательный прибрежный город Виану–ду–Каштелу, Португалия