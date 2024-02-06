Три из пяти самых гостеприимных мест в мире находятся в Европе. Но где именно?
Названы самые гостеприимные места в мире на 2024 год, и три из пяти лучших находятся в Европе.
Для составления списка Booking.com использовал более 309 миллионов отзывов клиентов. Направления ранжировались по гостеприимству, сервису и стандартам проживания, развлечений и транспортных компаний, таких как фирмы по прокату автомобилей.
Места, победившие в рейтинге, получили больше среднего количества отзывов, в которых восхваляется первоклассное гостеприимство и сервис.
Список самых гостеприимных городов и регионов мира составлен по результатам исследования Booking.com Traveller Review Awards. В общей сложности было вручено 1,48 миллиона наград отелям, пунктам проката и транспортным компаниям за 2024 год.
Многие из стран с наибольшим числом получателей наград также находятся в Европе. Больше всего наград получила Италия – 181 012, за ней следуют Испания (125 611), Франция (124 361), Германия (86 910) и Великобритания (74 754). Завершают десятку лидеров Польша, Бразилия, США, Хорватия и Португалия.
Где находятся самые гостеприимные города Европы в 2024 году?
В списке самых гостеприимных городов мира преобладают европейские направления: четыре из 10 городов расположены на этом континенте. На первом месте оказался Арраял–д’Ажуда в Бразилии, за ним следуют Эрмуполи в Греции, Виана–ду–Каштелу в Португалии, Дейлсфорд в Австралии и Гриндельвальд в Швейцарии, замыкающий пятерку лидеров.
Вот где стоит побывать, чтобы пообщаться с местными жителями.
Исследуйте уникальную архитектуру в Эрмуполи, Греция
Столица Сироса, одного из островов греческого архипелага Киклады в Эгейском море, Эрмуполи заняла второе место в мире по гостеприимству. По сравнению с другими кикладскими городами город уникален своей неоклассической архитектурой, окрашенной в очаровательные пастельные тона.
Крошечные извилистые улочки петляют между исторической мраморной площадью Миаули, ратушей с 15–метровой лестницей, ведущей к главному входу, и множеством баров, ресторанов и возможностей приобщиться к греческой культуре.
Очаровательный прибрежный город Виану–ду–Каштелу, Португалия
Находясь всего в часе езды от аэропорта Порту, Виану–ду–Каштелу занимает третье место среди самых гостеприимных мест на Земле. Расположенный на португальском побережье Атлантического океана, он имеет долгую морскую историю, с которой туристы могут ознакомиться на корабле Gil Eannes – бывшем плавучем госпитале, превращенном в музей.
Город наполнен разнообразием потрясающей архитектуры с дворцами, церквями и монастырями, относящимися к различным историческим периодам – от Ренессанса до барокко и ар–деко.
А если вы ищете что–то более адреналиновое, Виану–ду–Каштелу славится своими водными видами спорта. На близлежащих пляжах можно заниматься серфингом, кайтсерфингом и виндсерфингом – Прайя–ду–Кабеделу принимает любителей водных видов спорта со всего мира.
Захватывающие виды в альпийском Гриндельвальде, Швейцария
В самом сердце Швейцарских Альп, на высоте около 1 000 метров над уровнем моря, находится Гриндельвальд – пятое место в списке самых гостеприимных мест.
Его окружают такие знаковые вершины, как Айгер и Юнгфрау. Поездка на зубчатом поезде Юнфрауйох приведет вас на „вершину Европы“ с захватывающими дух видами на ледники и горные вершины региона.
Зимой эти горы являются центром горнолыжных трасс мирового класса и склонов для сноуборда. Летом здесь проложены бесконечные туристические тропы через альпийские пейзажи.
Бутик–отель Glacier – один из старейших отелей в регионе, существующий с 1864 года. Внутри вы найдете дизайн, который является данью уважения к ледяным работникам и туристическому наследию Гриндельвальда. Снаружи вы сможете полюбоваться Эйгером из одной из гидромассажных ванн спа–центра.
Идеальные пейзажи в Юзесе, Франция
На седьмом месте – Юзес, расположенный в регионе Окситания на юге Франции. Это средневековое место с мощеными улочками и историческим шармом, характерным для этого региона.
Заблудитесь в его узких улочках и откройте для себя кафе, рыночные лавки, ремесленные магазины и галереи. Среди наиболее известных достопримечательностей Юзеса – огромный собор, герцогский дворец и оживленная центральная площадь Place aux Herbes.
Если вы посетите город в июле, обязательно загляните на Les Nuits Musicales d’Uzès – фестиваль классической и джазовой музыки, который проходит в исторических местах Юзеса, освещенных ранним вечерним светом.
Город также служит воротами к прекрасным пейзажам региона Гард, известного своими виноградниками и оливковыми рощами.