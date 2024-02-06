С апреля в Таллиннском аэропорту упростится прохождение предполетного досмотра

По словам руководителя отдела безопасности аэропорта Тарви Пихлакаса, работы по замене оборудования разделены на два этапа: „В начале мы заменим первые два из пяти устройств досмотра, поэтому до середины февраля пассажиры будут обслуживаться тремя оставшимися устройствами досмотра. С 19 февраля начнут работать два устройства нового поколения, после чего мы закроем три старых устройства досмотра, чтобы заменить их. Замена оборудования должна завершиться в апреле, когда мы сможем возобновить работу одновременно с пятью новыми устройствами“.

Сотрудники службы безопасности аэропорта неукоснительно выполняют процедуры авиационной безопасности в соответствии со всеми международными стандартами и требованиями. Тарви Пихлакас отметил, что в период ремонтных работ очереди на досмотр могут увеличиться: „В часы пик, особенно ранним утром, когда пассажиры одновременно направляются на несколько рейсов, им, возможно, придется подождать дольше. Чтобы спокойнее пройти через аэропорт и не опоздать на рейс, мы настоятельно советуем прибыть в аэропорт за 2 часа до вылета“, подчеркнул Пихлакас, добавив, что в аэропорту сложно осуществлять замену различного оборудования, поскольку обслуживание пассажиров не должно прерываться и качество услуг не должно ухудшаться.

В будущем планируется сделать прохождение досмотра еще более удобным и быстрым, но до этого придется испытать временные неудобства. По словам Пихлакаса, работы будут проведены как можно быстрее, чтобы восстановить нормальное функционирование аэропорта перед максимальной нагрузкой в летний сезон путешествий: „Мы заранее благодарим всех пассажиров за понимание и терпение“, сказал Пихлакас.

В период строительства в аэропорту нельзя будет приобрести и воспользоваться услугой ускоренного прохождения досмотра (fast track). Приостановка данной услуги связана с обеспечением бесперебойного потока пассажиров, поэтому особенно важно прибыть в аэропорт заблаговременно, за два часа до вылета.