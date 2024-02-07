Голосуем! Помогите дубу из Эстонии победить в конкурсе "Европейское дерево 2024 года"

Голосование за "Европейское дерево 2024 года“ продлится до 22 февраля. Отдать свой голос можно на сайте www.treeoftheyear.org/vote.

Запечатленный Эдуардом Вийральтом на графическом рисунке „Ландшафт Вильянди“ дуб Таммекоори находится в паре километров от города Вильянди по направлению к Тарту. Обхват ствола дерева составляет 4,7 метров, высота - 12 метров. В народе дуб Вийральта называют еще и Таммекоори в память о жившем когда-то в этих местах хуторянине Тамме Гоори. Говорят, давным-давно этот дуб посадил сам король Швеции, пообещавший, что, если дерево начнет расти, шведская власть в Эстонию вернется.

Конкурс „Европейское дeрево года“ возник в 2011 году. Цель необычного конкурса — подчеркнуть значение деревьев в природном и культурном наследии, которое заслуживает нашей заботы и защиты. В отличие от других конкурсов, Европейское дeрево года фокусируется не на красоте, размере или возрасте, а на истории дерева и его связи с людьми.

Традиционно в конкурсе больше всего представлено дубов, хотя в этом году много и других видов деревьев. "Представлено целых девять пород деревьев, и помимо красивых фотографий рекомендую на сайте ознакомиться с историями, связанными с этими деревьями“, — комментирует Айн Някк, руководитель Фонда охраны природы. "Голосуя за своего фаворита, стоит помнить, что каждый может отдать два голоса. После голосования необходимо свой выбор подтвердить, для чего на ваш адрес электронной почты будет отправлена ​​ссылка“, - добавляет он.

В отличие от предыдущих лет, количество голосов, отданных за деревья, во время конкурса не разглашается, а промежуточные итоги рейтинга подводятся 8 и 15 февраля. Голосование завершится 22 февраля, а Европейское дерево 2024 года будет объявлено 20 марта.

Эстония участвует в выборе европейского дерева года в седьмой раз. В 2015 году главным деревом Европы был признан эстонский дуб, растущий посреди футбольного поля Ориссааре на Сааремаа.