Наступила неделя, во время которой большинство жителей Эстонии запланируют свой отдых
Наступившая неделя является ключевым событием в сфере туристических услуг, в рамках которой многие жители Эстонии смогут найти наилучшие предложения для своего отдыха. По оценке одного из старейших туроператоров Эстонии, TEZ TOUR, именно во время текущей недели происходит наиболее активное приобретение путевок, к чему компания подготовилась со своей стороны.
По словам директора по продажам и маркетингу TEZ TOUR, Елены Гавронски, особенно активный уровень продаж обусловлен как широким спектром предложений, так и хорошей ценой, которая поступает к клиентам в связи с большой конкуренцией. „В будущем цены могут увеличиться из-за инфляции, роста стоимости энергоносителей и локальных экономических проблем, которые проявляются по всему миру, но в течение текущей недели мы предлагаем наилучшие цены, заключая с нашими партнерами исключительно выгодные соглашения“, - добавила она. Активные предложения и хорошая цена также привлекают путешественников, многие из которых уже несколько лет привыкли приобретать туры именно во время туристических ярмарок.
„Поскольку спрос, а также ситуацию на рынке точно спрогнозировать невозможно, на этой неделе мы предлагаем самые лучшие цены на сегодняшний день. В то же время уже сейчас мы видим небольшой рост цен, который может набирать обороты в течение года. Именно поэтому у жителей Эстонии во время наступившей недели особенно хорошие шансы приобрести путевку по разумной цене. Вполне возможно, что в будущем такое предложение уже может быть недоступно“, - добавила Гавронски. По данным TEZ TOUR, в прошлом году средняя стоимость туристического пакета увеличилась немного больше чем на 10% , что, тем не менее, не сдержало спрос.
08 февраля 2024 года TEZ TOUR в Эстонии отмечает 16 лет работы на эстонском рынке, по этому случаю туроператор дарит подарки каждому клиенту, который бронирует путешествие в офисе компании или через онлайн-систему TEZ TOUR. Предложения ко дню рождения TEZ TOUR доступны на сайте компании, дополнительную информацию можно уточнить в офисах компании или на странице в Facebook.