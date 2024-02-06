Наступила неделя, во время которой большинство жителей Эстонии запланируют свой отдых

По словам директора по продажам и маркетингу TEZ TOUR, Елены Гавронски, особенно активный уровень продаж обусловлен как широким спектром предложений, так и хорошей ценой, которая поступает к клиентам в связи с большой конкуренцией. „В будущем цены могут увеличиться из-за инфляции, роста стоимости энергоносителей и локальных экономических проблем, которые проявляются по всему миру, но в течение текущей недели мы предлагаем наилучшие цены, заключая с нашими партнерами исключительно выгодные соглашения“, - добавила она. Активные предложения и хорошая цена также привлекают путешественников, многие из которых уже несколько лет привыкли приобретать туры именно во время туристических ярмарок.

„Поскольку спрос, а также ситуацию на рынке точно спрогнозировать невозможно, на этой неделе мы предлагаем самые лучшие цены на сегодняшний день. В то же время уже сейчас мы видим небольшой рост цен, который может набирать обороты в течение года. Именно поэтому у жителей Эстонии во время наступившей недели особенно хорошие шансы приобрести путевку по разумной цене. Вполне возможно, что в будущем такое предложение уже может быть недоступно“, - добавила Гавронски. По данным TEZ TOUR, в прошлом году средняя стоимость туристического пакета увеличилась немного больше чем на 10% , что, тем не менее, не сдержало спрос.

08 февраля 2024 года TEZ TOUR в Эстонии отмечает 16 лет работы на эстонском рынке, по этому случаю туроператор дарит подарки каждому клиенту, который бронирует путешествие в офисе компании или через онлайн-систему TEZ TOUR. Предложения ко дню рождения TEZ TOUR доступны на сайте компании , дополнительную информацию можно уточнить в офисах компании или на странице в Facebook .