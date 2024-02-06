В среду начнется забастовка Lufthansa - рейсы в Эстонию отменены

Забастовка начнется завтра рано утром в четыре часа и закончится на следующий день, в четверг, в 7:10 утра.

„Поскольку в забастовке участвует весь наземный персонал, от работников в аэропорту до пассажиров и сотрудников, обслуживающих самолеты, это, скорее всего, приведет к большому количеству отмен и задержек“, — говорится в заявлении профсоюза. Забастовка Lufthansa затронет более 100 000 пассажиров.

Таллиннский аэропорт подтвердил, что забастовка Lufthansa повлияет и на завтрашние рейсы по маршруту Таллинн-Франкфурт. „Пассажиры, которые летят рейсами Lufthansa 7 февраля, должны связаться с Lufthansa напрямую или проверить правильность своих контактных данных в бронировании, чтобы авиакомпания могла сама с ними связаться“, — подчеркнула Аэт Хярмаорг, руководитель проекта маркетинговых коммуникаций Таллиннского аэропорта.

Сама авиакомпания раскритиковала забастовку рабочих, заявив, что „забастовка такой продолжительности и масштаба до начала переговоров вызывает непонимание“.

Уже четвертая забастовка в этом году

За последнее время забастовки проходят в Германии одна за другой. Рабочие видят, как инфляция и общий спад экономике в стране сказываются на условиях жизни.

Профсоюз Verdi требует повышения зарплаты на 12,5% или как минимум на 500 евро в течение следующих 12 месяцев (помимо этого, требованием является выплата единовременного пособия в размере 300 евро, которое компенсировало бы инфляцию). Они также предупредили, что „работники готовы организовать более длительные забастовки“, если руководство Lufthansa не согласится с их условиями.

Новый раунд переговоров о зарплате состоится 12 февраля.