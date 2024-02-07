Такого вы еще не видели! На туристической выставке покажут редкое чучело осетра из Эстонского музея природы

Эстонский музей природы предлагает посетителям выставки познакомиться с процессом консервации морской фауны „из коробки“. Это не просто историческая скульптура или картина - на туристической выставке от Эстонского музея природы будут представлено чучело русского осетра (Acipenser gueldenstaedtii) которое было изготовлено в прошлом столетии. Каждый посетитель также сможет попрактиковаться в искусстве консервации под руководством опытного реставратора.

Русский осетр - привлекающая внимания, величественная рыба. Ее тело покрыто пятью продольными рядами костных пластинок. „Вместе с тем, данный вид сегодня представляет собой печальную часть истории осетровых, так как некоторые представители семейства уже вымерли“, - говорит реставратор Элери Паатси, чьи искусные руки уже привели в порядок сотни чучел рыб.

Русский осетр находится под угрозой исчезновения из-за различных антропогенных факторов, включая строительство плотин и браконьерство. Русский осетр находится в статусе критического состояния под угрозой вымирания.

Этот вид рыбы известен как ценный объект промысла, и его икра ценится на весьма высоком уровне. На сегодняшний день этот вид можно встретить на нескольких рыбных фермах в Эстонии.

К сожалению, нет данных о месте поимки рыбы, чье чучело будет представлено на выставке. Так же нет и других важных данных о конкретном экземпляре. „Однако генетические данные, которые нам доступны, имеют большое значение, и поэтому образец будет сохранен для будущих поколений с большой заботой „, - объясняет реставратор, который ответственен за перевозку чучела рыбы.

Чучела рыб в фондах Эстонского музея природы - это настоящая редкость.