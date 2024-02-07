Такого вы еще не видели! На туристической выставке покажут редкое чучело осетра из Эстонского музея природы
Морское наследие будет одной из ключевых тем на туристической выставке Tourest, которая состоится в четверг, 8 февраля. Эстонский музей природы приглашает всех желающих лично познакомиться с морскими сокровищами Эстонии. Именно в этот день, на время туристической выставки, морские обитатели выйдут на сушу!
Эстонский музей природы предлагает посетителям выставки познакомиться с процессом консервации морской фауны „из коробки“. Это не просто историческая скульптура или картина - на туристической выставке от Эстонского музея природы будут представлено чучело русского осетра (Acipenser gueldenstaedtii) которое было изготовлено в прошлом столетии. Каждый посетитель также сможет попрактиковаться в искусстве консервации под руководством опытного реставратора.
Русский осетр - привлекающая внимания, величественная рыба. Ее тело покрыто пятью продольными рядами костных пластинок. „Вместе с тем, данный вид сегодня представляет собой печальную часть истории осетровых, так как некоторые представители семейства уже вымерли“, - говорит реставратор Элери Паатси, чьи искусные руки уже привели в порядок сотни чучел рыб.
Русский осетр находится под угрозой исчезновения из-за различных антропогенных факторов, включая строительство плотин и браконьерство. Русский осетр находится в статусе критического состояния под угрозой вымирания.
Этот вид рыбы известен как ценный объект промысла, и его икра ценится на весьма высоком уровне. На сегодняшний день этот вид можно встретить на нескольких рыбных фермах в Эстонии.
К сожалению, нет данных о месте поимки рыбы, чье чучело будет представлено на выставке. Так же нет и других важных данных о конкретном экземпляре. „Однако генетические данные, которые нам доступны, имеют большое значение, и поэтому образец будет сохранен для будущих поколений с большой заботой „, - объясняет реставратор, который ответственен за перевозку чучела рыбы.
Чучела рыб в фондах Эстонского музея природы - это настоящая редкость.
За последние сто лет искусство таксидермии сделало огромные шаги вперед. „Токсичный мышьяк больше не используется для обработки кожи, и манекены больше не создаются из доступных органических материалов“, - отмечает Паатси. В 21 веке таксидермисты имеют доступ к эталонным фотографиям, видеозаписям и научным исследованиям живых животных, что помогает создавать максимально реалистичные экспонаты. Кроме того, улучшились качество материалов и инструментов.
Методы создания чучел рыб, птиц и млекопитающих очень похожи между собой. „Поскольку кожа рыбы покрыта только чешуей, то различные подкожные бугорки становятся сразу заметными“, - говорит реставратор. „Поэтому создание чучел рыб требует особой тщательности, ведь малейшие ошибки невозможно скрыть под перьями или шерстью“.
Сегодня чучела рыб создаются довольно редко и, в основном, как трофеи. „Чучела рыб, созданные в XX веке, стали настоящей редкостью в коллекции Эстонского музея природы“, - подчеркивает Паатси, добавляя, что образовательные учреждения предоставляют на ярмарке только модели рыб.
Выставка Tourest 2024, крупнейшая международная туристическая выставка в странах Балтии, состоится с 8 по 10 февраля в Эстонском выставочном и конференц-центре. Отдел сохранения культурного наследия Эстонской академии художеств представит уникальную экспозицию в самом интересном месте выставочного центра туристической выставки – постмодернистском баре Sinise Bar.
Мастерская комната от Эстонского музея природы будет доступна для всех желающих 8 февраля с 13.00-17.00 в Sinine Baar с 13:00 до 17:00.