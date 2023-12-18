По уровню качества жизни Таллинн опережает Берлин, Стокгольм и Осло

По словам вице-мэра Таллинна Йоозепа Вимма, достижение Таллинна в категории качества жизни является выдающимся. „Это демонстрирует наше упорство в обеспечении безопасной и качественной жилой среды. Мы горды тем, что наша деятельность поддерживает безопасность и качество здравоохранения. Нам непременно следует продолжить работу по дальнейшему развитию столицы, чтобы Таллинн стал еще более приятным местом для жизни, работы и туризма“, - сказал Вимм.

Таллинн в рейтинге выделяется по уровню безопасности, качеству здравоохранения, доступности жилья, которые в рейтинге Numbeo существенно выше, чем у многих других городов Европы. Также и по уровню загрязнения окружающей среды Таллинн находится значительно ниже других городов подобной величины.

В рейтинге Таллинн опережает, например, Берлин (44 место), Стокгольм (42 место), Осло (20 место). В первую тройку входят Гаага (Нидерланды), Эйндховен (Нидерланды), Люксембург. Из ближайших к Таллинну городов Хельсинки – на 7 месте, Копенгаген – на 10-м, Вильнюс – на 36-м, Рига – на 88-м.

С использованием метода краудсорсинга, с привлечением волонтеров собирается и анализируется информация, включающая расходы на жилье, воспринимаемый уровень преступности, качество здравоохранения, транспорта, а также другие показатели, имеющие важное значение при оценке уровня жизни. База данных предлагает обзор условий жизни в разных городах в реальных условиях.

Numbeo – крупнейшая в мире база данных на тему стоимости и качества жизни, которая собирает данные уже более 15 лет.