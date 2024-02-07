Оргия на борту Silja Symphony: большая часть пассажиров парома оказалась свингерами

Свингерство – нерегулярный, кратковременный и взаимосогласованный обмен партнерами для секса.

Финская газета Iltalehti взяла интервью у пассажира, который был на этом пароме на прошлых выходных. По его словам, ночью он неоднократно слышал крики и стоны. „Когда группа напилась, все сразу стало ясно. Но ведь на борту находились и семьи с детьми“, - рассказал он.

Как сообщила руководитель по связям с общественностью Tallink Silja Марика Нёйд, компания заранее не знала об этой группе из нескольких сотен человек - они бронировали поездку по отдельности. По информации, полученной с парома, двери кают оставались долгое время открытыми. Нёйд подтвердила, что проходящие по палубам пассажиры могли видеть обнаженных людей в каютах.

Марика Нёйд добавила, что многих пассажиров возмутил внешний вид свингеров - в общественных местах находились полураздетые люди с секс-игрушками. У всех были красные браслеты - видимо, это сделано было для того, чтобы выделиться из толпы и узнать "своих". Экипаж парома неоднократно обращался к членам группы вести себя должным образом и закрывать каюты.

Таким большим группам рекомендуется делать одно общее бронирование, чтобы компания могла подготовиться к круизу и заранее оповестить других пассажиров. „Например, если в поездку отправляется группа студентов, мы информируем об этом других путешественников, чтобы они могли к ней подготовиться. Если имеет место какое-то тематическое мероприятие, то лучше всего забронировать под группу весь паром. Это позволяет избежать подобных, так сказать, столкновений“, — сказала Нёйд.