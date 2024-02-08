Национальная авиакомпания Finnair намерена взвешивать пассажиров перед посадкой на борт. Речь идет о добровольном взвешивании, с помощью которого будет определяться средний вес пассажиров и багажа, пишет Yle.

Весы установят в аэропорту Хельсинки-Вантаа у нескольких выходов на посадку. Взвешивания будут проходить в феврале, апреле и мае.

– Мы будем записывать общий вес пассажира и багажа и некоторую другую информацию, однако имя и посадочный номер мы не фиксируем. Цифру на весах будет видеть лишь работник аэропорта, так что участвовать в добровольном взвешивании можно не опасаясь любопытных зевак, – заверяет Сату Муннукка из Finnair.

Авиакомпания уже проводила взвешивания в 2017-2018 гг. Полученные в ходе процесса данные использовались для внутренних расчетов. В то же время, согласно общеевропейскому законодательству, расчеты необходимо обновлять каждые пять лет.

Как сообщает Finnair, у каждого самолета есть максимальная грузоподъемность, которую нельзя превышать. Авиакомпания владеет доскональной информацией о том, какие факторы влияют на максимальный взлетный вес самолета, за исключением веса пассажиров и багажа – в их отношении используется приблизительная оценка.