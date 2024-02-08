Как на Луну слетать: самый страшный в мире переход через океан

По его словам, ветры обычно дуют с запада на восток, а широты от 40 до 60 печально известны сильными ветрами. Отсюда их прозвища „ревущие сороковые“, „неистовые пятидесятые“ и „кричащие шестидесятые“ ( Антарктида официально начинается на 60 градусе).

„Это единственное место в мире, где такие ветры могут дуть вокруг всего земного шара, не задевая суши, а суша обычно гасит штормы“, – говорит океанограф Александр Брирли, руководитель отдела открытых океанов Британской антарктической службы.

При ширине около 800 километров и глубине до 6 000 метров пролив Дрейка объективно является огромным водоемом. А Антарктический полуостров, куда прибывают туристы, даже не является собственно Антарктидой. Это сужающийся полуостров, отходящий на север от огромного континента Антарктида и тянущийся к южной оконечности Южной Америки – они направлены друг к другу, что напоминает тектоническую версию картины Микеланджело „Сотворение Адама“ в Сикстинской капелле.

Оказывается, для океанографов пролив Дрейка – завораживающее место, потому что под поверхностью этих бушующих вод происходят удивительные вещи. А для капитанов кораблей это вызов, к которому нужно подходить со здоровой дозой страха.

Но что вызывает эти „толчки“, когда на корабли обрушиваются волны высотой почти 50 футов (15 метров)? И как моряки ориентируются в самых бурных водах планеты?

Когда–то пролив Дрейка был уделом исследователей и старых, опытных морских волков, но сегодня он становится сложным испытанием для все большего числа путешественников в Антарктиду – и не только потому, что на его пересечение уходит до 48 часов. Для многих возможность похвастаться тем, что пережил „тряску Дрейка“, является неотъемлемой частью поездки на „белый континент“, пишет CNN.

„Самый страшный участок океана на планете – и это справедливо“, – писал Альфред Лансинг о путешествии исследователя Эрнеста Шеклтона в 1916 году на маленькой спасательной шлюпке. Это, конечно же, проход Дрейка, соединяющий южную оконечность Южноамериканского континента с самой северной точкой Антарктиды.

По его словам, для океанографов пролив Дрейка – „поразительное место“. Под поверхностью находятся так называемые „подводные горы“, а огромное течение, протискивающееся через (относительно) узкий проход, заставляет волны разбиваться о них под водой. Эти „внутренние волны“, как он их называет, создают вихри, которые выносят более холодную воду из глубин океана наверх – что важно для климата планеты.

А еще – скорость, с которой проносится вода. Пролив Дрейка – часть самого объемного океанического течения в мире, расход воды в котором доходит до 5300 миллионов кубических футов воды в секунду. Зажатое в узком проходе, течение усиливается. Брерли говорит, что на поверхности воды это течение менее ощутимо – всего пара узлов, поэтому на борту корабля вы его не почувствуете.

И дело не только в ветрах, которые делают воды бурными – пролив Дрейка, по сути, представляет собой одну большую волну. „Южный океан в целом очень бурный, но в проливе Дрейка вы действительно сжимаете [воду] между Антарктикой и Южным полушарием, – добавляет Брерли. – Это усиливает штормы, когда они проходят через него“. Ученый называет это „эффектом воронки“.

„В середине пролива Дрейка можно встретить ветер, который уже пронесся тысячи километров до того места, где вы находитесь, – говорит Брерли. – Кинетическая энергия ветра преобразуется в волны и делает их штормовыми“. По его словам, они могут достигать 15 метров. Хотя, прежде чем вы слишком встревожитесь, знайте, что средняя высота волн в проливе гораздо меньше – от четырех до пяти метров. Для сравнения, это все равно вдвое больше, чем в Атлантике.

Поскольку на широте пролива Дрейка нигде на планете нет суши, которая могла бы их затормозить, ветры могут нестись по всему земному шару, набирая скорость – и врезаясь в корабли.

Но ветра замедляются под воздействием суши – вот почему атлантические штормы обычно обрушиваются на Ирландию и Великобританию (как это произошло в январе, когда шторм „Иша“ вызвал хаос в самолетах в совершенно других странах), а затем ослабевают по мере продвижения на восток к европейскому континенту.

„Вы должны испытывать здоровый страх, – говорит он о Дрейке. – Это то, что заставляет вас быть сосредоточенным, бдительным, внимательным к кораблю и погоде. Вы должны знать, что это может быть опасно, что это никогда не бывает обыденным“.

„Основные судоходные пути не проходили, например, между южной оконечностью Южной Африки и Австралией, а также между Австралией или Новой Зеландией и Антарктидой, – говорит Брерли. –Причина, по которой пролива Дрейка так боялись на протяжении веков, заключается в том, что пролив – это то место, куда действительно должны были заходить корабли. Другие части [Южного океана] можно обойти стороной“.

„Допустим, вы перевозили товары из Западной Европы в Калифорнию. Вам нужно было либо выгрузить их в Нью–Йорке и проделать путь через США по суше, либо проделать весь путь вокруг“, – говорит он. Это были не только большие грузовые корабли, но и пассажирские суда, совершавшие тот же маршрут. На оконечности мыса Горн даже установлен памятник в память о более чем 10 000 моряков, которые, как считается, погибли при прохождении этого пути.

Брерли отмечает, что до открытия Панамского канала в 1914 году кораблям, идущим из Европы к западному побережью Америки, приходилось огибать мыс Горн – южную оконечность Южной Америки – и затем плыть вдоль тихоокеанского побережья.

„Турбулентность наблюдается не только у поверхности, хотя, конечно, именно ее вы ощущаете больше всего, но и во всей толще воды“, – говорит Брерли, который регулярно пересекает пролив на исследовательском судне. Страшно ли ему? „Не думаю, что я когда–либо испытывал настоящий страх, но это может быть очень неприятно“, – откровенно говорит он.

Деворсин впервые побывал в проливе в качестве капитана более 20 лет назад, ведя ледокол с учеными в Антарктиду для проведения исследований. „У нас было очень, очень бурное море – волны более 20 метров [66 футов]“, – говорит он. – Было очень ветрено, очень тяжело“. Не то чтобы клиенты Ponant сталкивались с чем–то подобным. Деворсин быстро подчеркивает, что уровень комфорта для исследовательского судна – и условия, в которых оно будет плавать – сильно отличаются от круизных.

„Мы крайне осторожны – океан сильнее нас, – говорит он. – Мы не можем идти в ужасную погоду. Мы идем в неспокойное море, но всегда с большим запасом прочности. Мы не играем в азартные игры“.

Однако даже с таким запасом прочности он признает, что переход через пролив Дрейка может оказаться нелегким испытанием. „Мы должны выбрать лучшее время для пересечения пролива. Приходится менять курс, чтобы оказаться под лучшим углом к волнам. Мы можем замедлиться, чтобы оставить впереди траекторию низкого давления, или ускориться, чтобы пройти ее до того, как она появится“.

„Тряска Дрейка“ или „озеро Дрейка“

Конечно, каждый раз, когда вы садитесь на корабль – будь то простая поездка на пароме или шикарный круиз – команда уже тщательно спланировала путешествие, проверив все – от погоды до приливов и течений. Но планирование перехода через пролив Дрейка находится на совершенно ином уровне.

По словам Деворсина, за два десятилетия, прошедшие с момента его первой поездки, прогнозирование погоды улучшилось, и в наши дни экипаж начинает планировать путешествие, пока пассажиры добираются до Южной Америки со всего мира.

По оценкам Деворсина, который плавает туда и обратно примерно шесть–восемь раз в год, необычно спокойным пролив бывает раз в десять переходов (такое состояние моряки называют Drake lake – „озеро Дрейка“), а особенно суровые условия (та самая „тряска Дрейка“ или Drake shake) – один или два раза в десять переходов.