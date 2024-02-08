Мишка на Севере, довольная черепаха и медузы северного сияния: снимки-победители конкурса "Лучший фотограф дикой природы"

„Фотография Сарихани, захватывающая и выразительная, позволяет нам увидеть, как прекрасна и хрупка наша планета, — говорит директор музея Даглас Гэрр. — Его снимок, заставляющий задуматься, — серьезное напоминание о неразрывной связи животных со средой обитания и служит наглядным представлением пагубных последствий потепления климата и утраты среды обитания“.

Сарихани сделал этот снимок после трех дней поисков белых медведей в густом тумане, спустившемся на берега норвежского архипелага Шпицберген.

Ценители фотографий дикой природы со всего мира имели возможность проголосовать за один из 25 снимков, отобранных в шортлист. Народным выбором стала работа британского фотографа, а еще четыре замечательных снимка были „высоко оценены“.

„Довольная черепаха“, Цахи Финкельштейн

Израильский фотограф Цахи Финкельштейн снимал из укрытия приморских птиц, когда вдруг увидел балканскую болотную черепаху, передвигающуюся по мелководью. Неожиданно ей на нос села стрекоза…

„Мурмурация скворцов“, Даниэль Денцеску

Румынский фотограф, ныне живущий в Германии, Даниэль Денцеску часами наблюдал за летающими над Римом скворцами, прежде чем в один из безоблачных зимних дней стая вдруг приняла очертания гигантской птицы. В зоологии такое природное явление синхронного полета птиц называется мурмурацией.

„Совместное воспитание“, Марк Бойд

В Кении две львицы отправились охотиться, оставив на ночь пятерых львят в укрытии в густом кустарнике, а когда вернулись без добычи, вытащили львят на открытое место в траве и стали их вылизывать. Там их и застал Марк Бойд.

„Медузы северного сияния“, Аудун Рикардсен

Аудун Рикардсен использовал свою собственную систему установки резкости и выдержки, когда снимал освещенных северным сиянием лунных медуз, проплывающих в холодных водах фьорда недалеко от Тромсё на севере Норвегии.