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09.02.2024, 07:00

"Скоро здесь эстонцев будет столько же, сколько в Финляндии!“ Жители Эстонии скупают недвижимость в Испании

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Фуэнхирола - одно из популярных мест отдыха жителей Эстонии на побережье Коста-дель-Соль.
Фуэнхирола - одно из популярных мест отдыха жителей Эстонии на побережье Коста-дель-Соль.
ФОТО: saiko3p | Shutterstock

Испания всегда пользовалась большой популярностью среди жителей Эстонии. И это относится не только к Барселоне, Ибице, Малаге, Менорке и Тенерифе - эстонских путешественников можно встретить даже в самых крошечных испанских деревушках как на материке, так и островах. Но последнее время все больше жителей Эстонии едут в Испанию вовсе не на отдых и не в качестве туристов, а с целью приобрести себе жилье в этой солнечной стране. По словам владельцев компаний по продаже и аренде недвижимости, такого спроса они давно не видели. Что же произошло?

"Здесь солнце светит почти 320 дней в году, а зимой температура на побережье не опускается ниже 10 градусов. Испанский рынок аренды и недвижимости очень активен по сравнению с эстонским“, - рассказывает Мерлис Юсупов. Два года назад он с женой решили переехать из холодной Эстонии в солнечную Испанию. Сейчас они живут в курортной зоне Коста-дель-Соль.

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