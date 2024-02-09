"Скоро здесь эстонцев будет столько же, сколько в Финляндии!“ Жители Эстонии скупают недвижимость в Испании

Испания всегда пользовалась большой популярностью среди жителей Эстонии. И это относится не только к Барселоне, Ибице, Малаге, Менорке и Тенерифе - эстонских путешественников можно встретить даже в самых крошечных испанских деревушках как на материке, так и островах. Но последнее время все больше жителей Эстонии едут в Испанию вовсе не на отдых и не в качестве туристов, а с целью приобрести себе жилье в этой солнечной стране. По словам владельцев компаний по продаже и аренде недвижимости, такого спроса они давно не видели. Что же произошло?