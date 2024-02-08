ГАЛЕРЕЯ | Самая большая в истории выставка Tourest открылась!(3)
Cегодня в Эстонском выставочном центре в Таллинне открылась крупнейшая в странах Балтии трехдневная туристическая выставка Tourest. На содержательной выставке посетители смогут познакомиться с более чем 400 экспонентами, в том числе с направлениями четырех разных континентов, а также с возможностями отдыха и приключений во всех уездах Эстонии.
„Ярмарка началась энергично, и интерес людей к захватывающим направлениям и впечатлениям не утихает. В этом году Tourest полон неожиданных участников и увлекательных мероприятий, и мы ожидаем большого интереса со стороны аудитории, потому что жители Эстонии просто любят путешествовать“, — сказала президент Эстонского союза туристических фирм Кюлли Каринг.
Tourest открыт для любителей путешествий в Эстонском выставочном центре Eesti Näitused с 8 по 10 февраля каждый день с 10:00 до 18:00 и предлагает массу впечатлений каждому члену семьи. В выставочном зале Global Village представлены как любимые европейские направления, так и более экзотические места, такие как Япония, Мальта, Египет, Танзания и Грузия. Туроператоры обещают предложить посетителям удивительные направления для полетов и выгодные предложения, а кроме того, в холле можно ознакомиться с домами на колесах, практичным туристическим снаряжением и умными кроватями.
В выставочном холле „Отдыхай в Эстонии“ уезды Эстонии, большие и малые города, малые острова и самобытные регионы представляют возможности внутреннего туризма. Посетителям предлагаются лучшие идеи для внутреннего туризма, начиная со спа-центров и центров приключений и открытий, заканчивая музеями и оперными фестивалями.
Помимо многочисленных направлений, в холле „Вкусы и впечатления“ можно познакомиться с едой различных традиционных регионов Эстонии, новый „Мансардный базар“ предлагает посетителям местные и зарубежные изделия ручной работы, а желающие могут принять участие в увлекательных лекциях и мастер-классах.
Постмодернистским баром Sinine Bar завладеет отделение охраны памятников старины и наследия Эстонской академии художеств, и там откроется арт-клуб, где помимо выставок можно будет принять участие в различных мастер-классах и коротких лекциях и поддержать творчество студентов, приобретая их творения.
У главного входа на выставку можно посетить четыре мобильных кабинета Эстонского онкологического общества, а в пятницу и субботу в Детской деревне будут проводиться мероприятия для самых маленьких членов семьи.
Более подробную информацию о программе Tourest 2024, участниках и информации о билетах можно найти на сайте Tourest.ee. Все любители путешествий в возрасте до 15 лет (включительно) могут посетить выставку бесплатно.
Союз туристических фирм Эстонии (ETFL) – это добровольное объединение работодателей, занимающихся туризмом, объединяющее 78 членов. Основными членами Союза являются эстонские туристические агентства и туроператоры, ассоциированными членами являются транспортные компании, туристические организации, учебные заведения, гостиницы, страховые компании, поставщики услуг по поддержке туризма, государственные и муниципальные учреждения и иностранные туристические организации. ETFL является членом ECTAA, общеевропейской головной организации ассоциаций туристических компаний.