Иностранных туристов становится в Эстонии все больше, местных туристов - все меньше

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в предприятиях по размещению Эстонии останавливалось около 1,67 миллиона зарубежных и около 1,76 миллиона местных туристов. „В годовом сравнении количество зарубежных туристов увеличилось на 14%, однако докоронавирусный уровень все еще не достигнут и сопоставим с 2010 годом. Количество местных туристов в то же время было на два процента ниже рекордного показателя в 2022 году“, — уточнила Лаурмаа.