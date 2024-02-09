Нарвская компания заработала в Аргентине миллионы на американских авиапассажирах(2)
В Нарве зарегистрирована компания, обеспечивающая трансферы из аэропортов по всему миру. У компании сотни бизнес-клиентов из США и Канады, а ее сотрудники организовывали транспорт из аэропортов на Олимпийских играх, чемпионатах мира по футболу и по регби. Выручка за последние два года превысила два миллиона евро, пишет dv.ee.
"Мы работаем в 95 странах, более 600 операторов на местах. У каждого оператора должно быть около 30 водителей. Мы нашли хорошее сочетание автоматизации процессов с человеческими решениями. Наша команда работает по всему миру, но большинство – в Аргентине. Здесь большой офис, я сам нахожусь здесь, служба поддержки клиентов – тоже. Но есть и те, кто работают в Дании, Перу, Уругвае“, - рассказывает владелец компании RhomTrip.