Подсказка | Как беззаботно путешествовать на дальние расстояния и не тратить лишние деньги

„В первый же день, когда мы вернулись из поездки, я отправила в Salva описание случившегося и необходимые документы, и через пару дней страховой случай был положительно решен“, — рассказали блогеры Marimell о последнем путешествии. „Страховка багажа компенсировала покупку одежды и предметов первой необходимости в Сингапуре, а страховка от прерывания путешествия покрыла расходы на отель и такси в Сингапуре“.

Недавнее путешествие на Бали известного блог-тандема Marimell также закончилось разочарованием: при возвращении из семейного отдыха один рейс опоздал, и на следующий они не успели: авиакомпания все-таки организовала новые авиабилеты, но путешественникам пришлось снять отель в Сингапуре, взять там такси и купить самое необходимое – чистую одежду и туалетные принадлежности.

„Погодные условия нестабильны не только зимой. Также в Хельсинки и других узловых аэропортах Европы, через которые проще всего добираться в дальние уголки мира, рейсы задерживаются или отменяются из-за гололеда, сильного снегопада, тумана или штормового ветра. Как, например, произошло в середине января во Франкфурте, когда большинство рейсов было отменено сразу и на несколько дней, а в СМИ ситуацию окрестили снежным армаргеддоном“, - добавил Вехтер.

Лишь недавно у одного из клиентов Salva произошел сбой во время поездки с несколькими пересадками, когда первый же рейс из Таллинна не вылетел вовремя из-за плохих погодных условий, что вызвало цепную реакцию для всех остальных стыковочных рейсов. Поскольку путешествовали два человека, новые авиабилеты и реорганизация размещения повлекли за собой дополнительные расходы в размере 6000 евро.

Хотя многие путешественники при поездках на дальние расстояния пользуются услугами туристических агентств, по словам Айно Вяхтер, есть много людей, которые любят самостоятельно планировать свои поездки в соответствии со своими индивидуальными предпочтениями. „Но даже у самых опытных путешественников иногда случаются незапланированные приключения, в которых необходима туристическая страховка“, — заявила Айно Вяхтер.

Прошлый год был для Marimell напряженным: чемоданы собирались и отправлялись в путь десять раз. Некоторые идеи путешествий родились спонтанно, без особого планирования. „В этом случае годовая туристическая страховка — это большое удобство, так что параллельно с пакованием чемодана не нужно в последнюю минуту думать еще и о страховке. Одну запланированную поездку нам пришлось отменить, потому что мы всей семьей отравились, и снова страховка очень помогла. В этом секрет сохранения спокойствия ума в любой ситуации!“ - поделились опытом блогеры Marimell.

Рекомендации Marimell для беззаботных путешествий на дальние расстояния:

• Независимо от того, где вы просматриваете предложение рейсов, авиабилеты покупайте на официальной странице авиакомпании – не пользуйтесь услугами посредников, поскольку они не несут ответственности и скрывают дополнительные сборы.

• Всегда выбирайте все рейсы до пункта назначения в одном билете и оставляйте достаточно времени для пересадок – между двумя рейсами должно быть не менее 4 часов.

• На дальнемагистральных рейсах (8+ч) выбирайте ночной рейс, так легче адаптироваться к разнице во времени.

• Всегда делайте скриншоты авиабилетов, если, например, в другой стране у вас нет Интернета и приложение не работает.

• Всегда оформляйте туристическую страховку, а если вы путешествуете чаще двух раз в год, сразу купите годовую страховку. Таким образом, вам не придется беспокоиться, если вы спонтанно решите воспользоваться хорошими горящими предложениями.

• Всегда обменивайте деньги на месте. Заранее обменяйте ровно столько, чтобы купить первое такси/трансфер и еду. Остальное обменивайте на месте, потому что в стране назначения обменный курс обычно дешевле.