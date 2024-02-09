Подсказка | Как беззаботно путешествовать на дальние расстояния и не тратить лишние деньги
Зимние месяцы – любимое время жителей Эстонии для поездок в дальние страны, но чтобы добраться туда, нужно совершить несколько рейсов. Достаточно одного сильного снегопада или штормового ветра, чтобы привести в беспорядок весь маршрут. Менеджер по страхованию путешествий Salva Kindlustus Айно Вехтер и команда блога путешественников по всему миру Marimell делятся советами о том, как лучше защитить поездку от неожиданных событий и сохранить душевное спокойствие в случае неприятностей.
Хотя многие путешественники при поездках на дальние расстояния пользуются услугами туристических агентств, по словам Айно Вяхтер, есть много людей, которые любят самостоятельно планировать свои поездки в соответствии со своими индивидуальными предпочтениями. „Но даже у самых опытных путешественников иногда случаются незапланированные приключения, в которых необходима туристическая страховка“, — заявила Айно Вяхтер.
Лишь недавно у одного из клиентов Salva произошел сбой во время поездки с несколькими пересадками, когда первый же рейс из Таллинна не вылетел вовремя из-за плохих погодных условий, что вызвало цепную реакцию для всех остальных стыковочных рейсов. Поскольку путешествовали два человека, новые авиабилеты и реорганизация размещения повлекли за собой дополнительные расходы в размере 6000 евро.
„Погодные условия нестабильны не только зимой. Также в Хельсинки и других узловых аэропортах Европы, через которые проще всего добираться в дальние уголки мира, рейсы задерживаются или отменяются из-за гололеда, сильного снегопада, тумана или штормового ветра. Как, например, произошло в середине января во Франкфурте, когда большинство рейсов было отменено сразу и на несколько дней, а в СМИ ситуацию окрестили снежным армаргеддоном“, - добавил Вехтер.
Недавнее путешествие на Бали известного блог-тандема Marimell также закончилось разочарованием: при возвращении из семейного отдыха один рейс опоздал, и на следующий они не успели: авиакомпания все-таки организовала новые авиабилеты, но путешественникам пришлось снять отель в Сингапуре, взять там такси и купить самое необходимое – чистую одежду и туалетные принадлежности.
„В первый же день, когда мы вернулись из поездки, я отправила в Salva описание случившегося и необходимые документы, и через пару дней страховой случай был положительно решен“, — рассказали блогеры Marimell о последнем путешествии. „Страховка багажа компенсировала покупку одежды и предметов первой необходимости в Сингапуре, а страховка от прерывания путешествия покрыла расходы на отель и такси в Сингапуре“.
Прошлый год был для Marimell напряженным: чемоданы собирались и отправлялись в путь десять раз. Некоторые идеи путешествий родились спонтанно, без особого планирования. „В этом случае годовая туристическая страховка — это большое удобство, так что параллельно с пакованием чемодана не нужно в последнюю минуту думать еще и о страховке. Одну запланированную поездку нам пришлось отменить, потому что мы всей семьей отравились, и снова страховка очень помогла. В этом секрет сохранения спокойствия ума в любой ситуации!“ - поделились опытом блогеры Marimell.
Рекомендации Marimell для беззаботных путешествий на дальние расстояния:
• Независимо от того, где вы просматриваете предложение рейсов, авиабилеты покупайте на официальной странице авиакомпании – не пользуйтесь услугами посредников, поскольку они не несут ответственности и скрывают дополнительные сборы.
• Всегда выбирайте все рейсы до пункта назначения в одном билете и оставляйте достаточно времени для пересадок – между двумя рейсами должно быть не менее 4 часов.
• На дальнемагистральных рейсах (8+ч) выбирайте ночной рейс, так легче адаптироваться к разнице во времени.
• Всегда делайте скриншоты авиабилетов, если, например, в другой стране у вас нет Интернета и приложение не работает.
• Всегда оформляйте туристическую страховку, а если вы путешествуете чаще двух раз в год, сразу купите годовую страховку. Таким образом, вам не придется беспокоиться, если вы спонтанно решите воспользоваться хорошими горящими предложениями.
• Всегда обменивайте деньги на месте. Заранее обменяйте ровно столько, чтобы купить первое такси/трансфер и еду. Остальное обменивайте на месте, потому что в стране назначения обменный курс обычно дешевле.
• Если рейс задерживается, сфотографируйте все - вместе с билетом перед табло в аэропорту, на котором указано время и задержка; все посадочные талоны, на которых можно увидеть время посадки; во время остановок и по прибытии в пункт назначения, чтобы при необходимости можно было доказать задержку. Всегда требуйте компенсацию от авиакомпании в случае задержки!
Самое важное о страховании от прерывания поездки
• Оформите страховку от срыва поездки сразу после приобретения путевки или оплаты первого взноса, поскольку защита от отмены поездки начинает действовать уже через 4 дня после подписания договора.
Оформление страховки раньше не делает полис дороже, но обеспечивает страховую защиту от непредвиденных событий, которые могут произойти еще до начала поездки.
• Выберите правильную сумму страхования от прерывания поездки, чтобы покрыть всю стоимость поездки.
• Путешествуя с семьей, подумайте о потребностях всей семьи. Например, если вы опоздали на стыковочный рейс и вынуждены провести ночь в чужой стране со своей семьей, какой должна быть сумма для покрытия непредвиденных расходов? Для этого подсчитайте первоначальные затраты на поездку, а затем подумайте, во сколько может обойтись непредвиденная задержка поездки или возвращение домой раньше запланированного срока?
• Подумайте, какие вещи необходимы, если чемодан потеряется или задержится во время поездки. Туристическая страховка Salva компенсирует расходы на покупку товаров первой необходимости в случае задержки багажа в размере 60 евро в день в течение максимум трех дней. Однако если вы выберете повышенную компенсацию багажа, сумма составит 100 или 150 евро в день.
• Как правило, семейные поездки стоят дороже, поэтому защита от прерывания поездки особенно необходима, если вы путешествуете всей семьей. Например, если один член семьи заболеет, поездка будет отменена для всей семьи. В такой ситуации страховка возместит стоимость поездки всей семьи по причине срыва путешествия. Членами семьи считаютс дети, их родители, бабушки и дедушки, т.е. несколько поколений.