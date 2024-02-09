Объявлены лауреаты туристических премий 2023 года

На премию „Туристический объект года“ были номинированы музей Нигулисте, хутор „Мария“ в Пярнуском уезде, Образовательно-развлекательный центр мульков „Mulgi Elamuskeskus“ в Мульгимаа и бутик-отель и спа-центр Schloss Fellin в Вильянди. Награда „Туристический объект года“ вручается туристическому бизнесу или компании туристической инфраструктуры, характеризующейся всеобщим признанием, безупречным обслуживанием клиентов, безопасностью клиентов, экологичностью услуги или продукта, новизной, оригинальностью, хорошим маркетингом.

„Туристическим объектом 2023 года“ члены Эстонского союза туристических фирма выбрали располагающийся в Таллинне музей Нигулисте – филиал Эстонского художественного музея, – который недавно прошел реконструкцию и обзавелся новым стеклянным лифтом. „Музей расположен в церкви Нигулиста, построенной в 13 веке, а в прошлом году после масштабной реконструкции галерея и башня вновь открылись для посетителей. Нигулисте является отличным партнером по сотрудничеству для наших членов и дарит радость открытий как нашим людям, так и иностранным гостям“, - сказала Мерике Халлик, генеральный секретарь Эстонского союза туристических фирм.

Награда за деятельность по развитию туризма присуждается предприятию или лицу, которое своей деятельностью существенно повлияло на развитие туристической экономики Эстонии, непосредственно занимается туристическим бизнесом или связано с туризмом педагогической работой, имеет безупречную репутацию и авторитет в туристических кругах, связано с успешным запуском и развитием новых проектов. В этом году на премию были номинированы Арно Силлат, создатель и куратор Музея автоспорта, и Кристель Пайкель, руководитель туристического кластера Хийумаа и организатор музыкального фестиваля „Пюхалепа“. Лауреатом был объявлен туризма Арно Силлат, создатель Эстонского музея автоспорта MOMU, отличный экскурсовод и реставратор архитектурного наследия электрической станции Элламаа.

Во второй раз за свою 33-летнюю историю правление ETFL в этом году приняло решение вручить и премию за выдающиеся жизненные достижения, которая вручается человеку, внесшему вклад в сферу туризма и способствовавшему развитию туристического сектора и его качества, чья деятельность была социально заметна и по чьей инициативе развивалось сотрудничество в сфере туризма. Такое признание получил генеральный директор Nordic Hotel Forum Феликс Мягус, чей 35-летний управленческий опыт в сфере туризма сыграл значительную роль в продвижении эстонского туризма. „Феликс Мягус всегда был тесно связан с туризмом и поэтому чувствует себя как дома во всех темах этого сектора. Его общественная активность помогла развитию туризма как на социальном, так и на политическом уровне“, — объяснила Халлик выбор лауреата награды.