В тюрьму за сувенир: в Египте французская туристка угодила за решетку за покупку статуэтки

Поездка мечты в Египет обернулась кошмаром для 56-летней Натали после того, как ее обвинили в попытке вывезти домой древний артефакт в качестве сувенира.

Она попала под подозрение из-за статуэтки, которую купила в торговом павильоне гостиницы. Женщина была арестована в аэропорту Луксора и восемь дней провела под арестом.

Затем ей было предъявлено обвинение в хранении и незаконном обороте древностей.

4500-летний сувенир из отеля

После десяти дней путешествия по Египту Натали должна была вылететь домой из аэропорта Луксора. Во время проверки безопасности в ее чемоданах сотрудники таможни заметили „нечто любопытное“.

Это была небольшая статуэтка, которая, по заключению экспертов, оказалась не копией, а оригинальным артефактом, которому 4 500 лет.

За день до вылета Натали купила сувенир в отеле Winter Palace за 250 евро.

„Меня очень привлек этот предмет - маленький человечек в набедренной повязке сидит, положив руки на колени. Я даже не подозревала, что он принесет мне неудачу“, - рассказала она французской газете Le Figaro.

Арест и назначенный судом адвокат

Туристку заподозрили в торговле древностями и доставили в полицейский участок Луксора.

Здесь назначенный судом адвокат объяснил ей, что она считается подозреваемой и должна принести извинения.

„Было очень тяжело осознавать, что он вообще не защищал мои интересы“, - говорит Натали, которая пришлось познакомиться с местной судебной системой.

Путешественницу отправили в маленькую камеру, где она провела ночь вместе с 40 другими арестованными.

Жан-Франсуа Риаль, генеральный директор туристического агентства Voyageurs du Monde, организовавшего поездку, пришел ей на помощь.

„За тридцать лет работы в Египте нам никогда не приходилось иметь дело с подобными случаями, у нас очень хорошая сеть, и это помогло нам улучшить условия содержания Натали в последующие дни, но ускорить процедуры было очень сложно, поскольку дело взяла в свои руки госбезопасность“, - сказал Риаль французской газете Le Figaro.