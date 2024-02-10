ФОТО и ВИДЕО│Буйство стихии: впечатляющие кадры извержения вулкана в Исландии

По данным зарубежных СМИ, лава выплескивалась в воздух на высоту 50-80 метров, а вулканическое облако поднялось примерно на три километра.

За последние три месяца это уже третье извержение вулкана на полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии. В этот раз вулкан выбрасывал раскаленную лаву на высоту до 80 метров. Под угрозой вновь оказался город Гриндавик, который уже сильно пострадал от предыдущих извержений. Власти объявили об эвакуации из спа-центра „Голубая лагуна“, одной из крупнейших туристических достопримечательностей страны.

Несколько населенных пунктов на полуострове Рейкьянес лишились доступа к горячей воде и отоплению после того, как потоки лавы поглотили инфраструктуру геотермальной станции. Температура воздуха на улице составляет -4 градуса Цельсия. Люди стояли в очередях в магазинах, чтобы купить электрические обогреватели, пишет Euronews.

Местные власти призвали население экономить электричество и ограничиться одним обогревателем на каждый дом.

В Исландии 33 действующих вулкана, это самый высокий показатель в Европе. Страна расположена на стыке Срединно-Атлантического хребта, который разделяет Северо-Американскую и Евразийскую плиты в северной Атлантике и Африканскую плиту от Южно-Американской в южной Атлантике.

До марта 2021 года на полуострове Рейкьянес не было зафиксировано ни одного извержения вулкана за последние восемь столетий.