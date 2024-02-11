В Тарту открылась выставка украинской художницы, бежавшей в Эстонию от войны

„Война разрушает не только материальный, но и внутренний мир человека. Разрушает наши какие-то установки, убеждения о себе, о внутреннем и о внешнем мире. Возникает огромная пустота внутри. Каждый находит свои методы заполнения этой пустоты. Для меня это всегда была моя родная природа. Я находила там свое укрытие, свое место силы. И сейчас это место силы оккупант уничтожает. Уничтожает города и села, сжигает наши леса, сжигает наши заповедные зоны и степи, минирует Черное море“, – сказала Березина.
„Эта выставка для меня чуть-чуть терапевтическая. Мы тут в каждом коллаже видим какие-то точки надежды. В этом зале видна и весна – такие первые росточки весны. Мы просто знаем, что после долгой зимы всегда наступает весна. Хоть и очень больно внутри, но мы знаем, когда-то все пройдет. Как эстонская пословица говорит: время залечит все раны. По-моему, эта пословица с этой выставкой очень связана“, – сказал галерист Рауль Орешкин.