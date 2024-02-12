Их едят живыми? Насколько они полезны? Эксперт Анти Лепик рассказывает все об устрицах и как их правильно есть

Он отмечает, что устрицы не стоит просто глотать - обязательно прожуйте устрицу, чтобы прочувствовать ее уникальный вкус. Многие любят сбрызгивать устрицы лимонным соком, но эксперт сравнивает это. с тем, как залить хорошое вино сверху лимонадом. Вместо этого он советует взять небольшое количество хрена и положить его на устрицу. Сначала вы чувствуете остроту хрена, затем она исчезает, а потом раскрывает вкус устрицы, делает его элегантно мягким и оставляет такое послевкусие во рту на 10-20 минут.

„Если у меня сегодня в баре семь разных сортов устриц, то это семь разных вкусов“, - говорит Лепик. Все зависит от сорта - у некоторых устриц послевкусие, как у спелой дыни, а у некоторых, как у свежего огурца. Иногда люди так и просят - мол мне устриц с огуречным вкусом: „Часто человек, быть может, даже не помнит название сорта, но ему запомнился вкус и ее история“.

В то время как виноделы помещают свои вина в дубовые бочки для выдержки, производители устриц держат их в особой части залива, чтобы придать им уникальный вкус. Во Франции несколько десятилетий даже назад был принят закон, запрещающий устрицы повторно помещать в воду, чтобы сохранить их уникальный вкус. Потому что, когда устрицы вынимают из воды, вкус концентрируется, и если их снова поместить в емкость с водой, это лишит их уникального вкуса.

„Часто люди думают, что между устрицами нет никакой разницы, но на самом деле устрица - это как вино или как коньяк. Если представлять устрицы так же, как сомелье представляет вино, то впечатления будут десятикратными. Точно так же, как виноделы не продают вино или игристое - они продают эмоции в бутылке. Так и фермеры, когда выращивают устриц, то вкладывают в них всю свою душу, чтобы придать им этот эксклюзивный вкус“, - философствует он.

„Устрицы создают особенные моменты. Когда мы ставим на стол игристое или шампанское, значит мы что-то празднуем, а когда рядом с еще стоит и поднос с устрицами, это всегда приподнимает настроение“, - улыбается Лепик. „Устрицы - отличная закуска, потому что большое количество минералов пробуждает вкусовые рецепторы“.

По его словам, к разному сорту устриц подходит вино или игристое разного вкуса, а некоторыми устрицами можно даже наслаждаться вместе с пивом Guinness. „Вкус устрицы и напитка раскрывается, когда вы берете устрицу, жуете ее, сверху выпиваете игристое, и тогда эти вкусы смешиваются. Когда вкус игристого во рту пропадает и вкус устриц возвращается в рот, то значит это идеальное сочетание. Если устричный вкус не возвращается, это значит, что алкоголь был слишком крепким“, - добавил Лепик.

Правда ли то, что устрицы едят живыми? Лепик кивает - по-другому и быть не может, иначе устрица уже не пригодна в пищу.

„Устрицы живые. Смотрите, края свежей устрицы движутся. Чем быстрее эта реакция, тем свежее устрица. При открытии раковина устрицы должна быть наполнена водой. Единственный показатель того, живая устрица или мертвая - это запах. Если она пахнет свежим морем, значит, она живая, а если пахнет соленой селедкой, значит, она мертвая, а уж совсем мертвая устрица - это та, которая пахнет так, как летом на Пирита теэ или как Сюртрёмминг“, - описывает эксперт.

Однако не стоит пугаться того, что вы вонзаете свои зубы в живое существо. У устриц отсутствует центральная нервная система, поэтому они не чувствуют боль. „Им также больно, как морковке“, - смеется Лепик. Из-за этого многие даже считают устрицы веганской едой, приравнивая к растениям. К тому же, устрицы выращивают на специальных фермах, а значит при их добыче не нарушается экология морского дна. Более того, устрицы даже очищают воду, в которой находятся.

Полезны как для мужчин, так и для женщин

Кроме всего прочего, устрицы еще и полезные. „В мире нет другого продукта с таким количеством витаминов и минералов“, - подчеркивает Лепик.

Так много цинка, как в одной устрице, больше в природе нигде не найти, утверждает Лепик. „Цинк полезен для волос, кожи и ногтей. Я помню, как одна женщина говорила другой: „Каждый день я съедаю 10 устриц, и мои волосы так блестят“. А вот мужчин устрицы делают „сильнее“. Устрицы - единственный животный белок, который укрепляет иммунитет. 100 лет назад, когда был испанский грипп, убивавший людей, то среди людей, живших вблизи побережья, которые часто ели устриц, было в разы меньше смертей“, - рассказывает он.

Сколько времени уходит на то, чтобы вырастить устрицу? Это зависит от температуры воды. В Европе устрицы начинают употреблять в пищу примерно в возрасте 3 или 3,5 лет, в зависимости от сорта. Некоторые выдерживают и до четырех лет.

Можно ли выращивать устрицы в Эстонии? Лепик констатирует, что все же нельзя, потому что вода в Балтийском море недостаточно соленая. Есть несколько видов пресноводных устриц, но те, которые подойдут для солености Балтийского моря, придется селекционировать.

Насладиться устрицами самому можно на устричном ужине, который пройдет 14 февраля в отеле Tallink City. Больше информации - здесь.