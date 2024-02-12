В Великобритании выловили редкую хищную черепаху жуткого вида

Этот вид черепах — довольно редкий, они обитают только на юго-востоке США. Как считают ухаживающие сейчас за рептилией ветеринары, в Камбрии животное выбросил нерадивый хозяин. При этом пруд похож на ее естественную среду обитания — грифовые черепахи охотятся в водоемах, устраивая засады: прячутся в ил и ждут с открытым ртом, пока не подплывет заинтересовавшаяся ярко-красным языком рыба.

Рептилию выловила местная жительница Дениз Чемберлен, которая до этого жила в США и знала о таких черепахах. Ей было известно, что мощные челюсти могут прокусить руку и повредить кости. Поэтому женщина использовала в качестве защиты для себя и ловушки для черепахи корзину для покупок — такие выдают в супермаркетах. Чтобы вытащить животное, Дениз пришлось войти в пруд, несмотря на зимнюю погоду.

Сейчас черепаху передали ветеринарам клиники Wild Side Vets, которая занимается редкими животными. Врачи назвали нового пациента (или пациентку — не уточняется) Пушистиком. Хотя на самом деле черепаха больше похожа на бронированного динозавра из-за толстого шипастого панциря и грубой кожи.