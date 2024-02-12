Художественный музей KUMU отмечает свое 18-летие фестивалем экскурсий

По словам Кади Полли, директора Художественного музея KUMU, сейчас музей находится на пике формы. „В 2023 году был установлен очередной рекорд посещаемости и открыты знаковые выставки, которые удостоились премии года от фонда „Капитал культуры Эстонии“ и ежегодной музейной награды. Новый год обещает нам крупные международные совместные проекты и представление эстонского искусства миру, но и на месте будет немало интересного. KUMU продолжает уделать внимание тематике общественной вовлеченности, толерантности и экологичности, что отражено и в актуальной праздничной программе“, – поясняет она.

Предваряют день рождения KUMU беседа с кураторами Ану Аллас, Марией Арусоо, Сирье Хельме и Кади Полли, которая состоится 15 февраля, и экскурсия с Михкелем Кару, посвященная архитектуре KUMU, 16 февраля.

Суббота, 17 февраля, в праздничной программе посвящена телесности, гендерной идентичности, феминистской перспективе и отображению женщин в искусстве. Тематические экскурсии позволят по-новому взглянуть на постоянную экспозицию. Туры с кураторами пройдут на выставке „Пейзажи самосознания. Эстонское искусство 1700–1945“ с Кади Полли и на выставке „мелани бонайо. Когда тело говорит Да+„ с Марией Арусоо. Посетители также смогут принять участие в подвижном мастер-классе Рене Кёстера „Queerness in Movement“ и панельной дискуссии Ассоциации ЛГБТ Эстонии „Истории каминг-аута“.

В воскресенье, 18 февраля, состоится экскурсия по выставке „Безграничная вселенная в их сознании. Итальянский трансавангард и холодный эстонский экспрессионизм“ с куратором Сирье Хельме, а также мастер-класс быстрых свиданий с выставкой „На ты с искусством“. Всей семьей можно принять участие в экскурсии „Рыжие лошади“ на выставке „Вне рамок. Лейс, Табака, Рожанскайте“.