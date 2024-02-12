Художественный музей KUMU отмечает свое 18-летие фестивалем экскурсий
Художественный музей KUMU приглашает любителей искусства на фестиваль экскурсий, который состоится 17 и 18 февраля в честь дня рождения музея. В ходе фестиваля можно будет принять участие в восемнадцати мероприятиях разнообразных форматов. В эти праздничные для KUMU выходные посетителей ждут экскурсии с гидами, мастер-классы, дискуссии и самостоятельные квесты.
По словам Кади Полли, директора Художественного музея KUMU, сейчас музей находится на пике формы. „В 2023 году был установлен очередной рекорд посещаемости и открыты знаковые выставки, которые удостоились премии года от фонда „Капитал культуры Эстонии“ и ежегодной музейной награды. Новый год обещает нам крупные международные совместные проекты и представление эстонского искусства миру, но и на месте будет немало интересного. KUMU продолжает уделать внимание тематике общественной вовлеченности, толерантности и экологичности, что отражено и в актуальной праздничной программе“, – поясняет она.
Предваряют день рождения KUMU беседа с кураторами Ану Аллас, Марией Арусоо, Сирье Хельме и Кади Полли, которая состоится 15 февраля, и экскурсия с Михкелем Кару, посвященная архитектуре KUMU, 16 февраля.
Суббота, 17 февраля, в праздничной программе посвящена телесности, гендерной идентичности, феминистской перспективе и отображению женщин в искусстве. Тематические экскурсии позволят по-новому взглянуть на постоянную экспозицию. Туры с кураторами пройдут на выставке „Пейзажи самосознания. Эстонское искусство 1700–1945“ с Кади Полли и на выставке „мелани бонайо. Когда тело говорит Да+„ с Марией Арусоо. Посетители также смогут принять участие в подвижном мастер-классе Рене Кёстера „Queerness in Movement“ и панельной дискуссии Ассоциации ЛГБТ Эстонии „Истории каминг-аута“.
В воскресенье, 18 февраля, состоится экскурсия по выставке „Безграничная вселенная в их сознании. Итальянский трансавангард и холодный эстонский экспрессионизм“ с куратором Сирье Хельме, а также мастер-класс быстрых свиданий с выставкой „На ты с искусством“. Всей семьей можно принять участие в экскурсии „Рыжие лошади“ на выставке „Вне рамок. Лейс, Табака, Рожанскайте“.
17 и 18 февраля для всех посетителей действует праздничная льготная цена входного билета (7 евро), по которому можно принять участие в любых мероприятиях, проходящих в тот же день. В магазине KUMU в течение недели с 12 по 18 февраля в честь дня рождения музея вас ждет множество льготных предложений.
Информацию и подробное описание праздничной программы можно найти на сайте музея и на странице в социальной сети Facebook.
Завершившийся 2023 год стал примечательным для музея KUMU. В течение года в музее было открыто шесть временных выставок, и пять выставок были размещены в проектных помещениях. Выставка „Искусство в эпоху антропоцена“ была провозглашена выставкой года в ходе вручения ежегодных премий музеям Эстонии. Параллельно с ее проведением была разработана модель экологически устойчивой выставки, призванная помочь музеям и другим организаторам выставок оценить воздействие своих выставок на окружающую среду и сделать их организацию более экологичной. Выставка „Через черное ущелье твоих глаз“ стала лауреатом одной из ежегодных премий фонда „Капитал культуры Эстонии“ в номинации изобразительного и прикладного искусства.
С выставкой „teamLab. Парящие цветы в море вечности“ был зафиксирован и исторический рекорд посещаемости среди временных выставок в Художественном музее KUMU и Художественном музее Эстонии: за полгода посетители побывали на ней 95 000 раз. Всего в Художественном музее KUMU в прошлом году побывали 170 000 любителей искусства.