"Бешеный понедельник": сегодня по улицам Германии проедет Путин на розовом кабриолете

Главные карнавальные шествия сегодня пройдут в Кельне, Дюссельдорфе и Майнце. По предварительным данным, только в Майнце на карнавале ожидается около миллиона зрителей.

Главная достопримечательность карнавальных шествий - различные композиции, изображающие известных личностей. Их крепят на специально для этого приспособленные транспортные средства и под восторженные возгласы публики провозят через весь город.

По традиции, главными объектами сатиры становятся политики. Среди них - как местные политики, так и главы иностранных государств и правительств. Нынешний карнавал не обойдется без председателя КНР Си Цзиньпина, канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента России Владимира Путина.

При этом Путин, управляя розовым кабриолетом окровавленными руками, "прокатит“ своих "подружек“ - председателя правопопулистской „Альтернативы для Германии“ (АдГ) Алис Вайдель и Сару Вагенкнехт, буквально только что создавшая новую немецкую партию - „Союз Сары Вагенкнехт: за здравый смысл и справедливость“. Надпись к этой повозке: „Барби не волнует тот факт, что их везет преступник“, пишет Deutsche Welle.