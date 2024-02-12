12.02.2024, 11:25
Четыре часа пыток. Lux Express использует на линии Таллинн-Выру автобусы с меньшим, чем обычно, расстоянием между сидениями
ФОТО: | Delfi Meedia
Линия Таллинн-Выру - один из самых продолжительных по времени маршрутов Lux Express. И именно эту линию обслуживают автобусы с меньшим, чем обычно, расстоянием между сиденьями.
„Здесь нет места для ног даже для человека ростом 170 см“, - пожаловалась изданию Ärileht одна из пассажирок автобуса. „По сути, вам придется как-то устроиться, свернуться калачиком и терпеть 3,5-4 часа“, - добавила она.