Четыре часа пыток. Lux Express использует на линии Таллинн-Выру автобусы с меньшим, чем обычно, расстоянием между сидениями

„Здесь нет места для ног даже для человека ростом 170 см“, - пожаловалась изданию Ärileht одна из пассажирок автобуса. „По сути, вам придется как-то устроиться, свернуться калачиком и терпеть 3,5-4 часа“, - добавила она.

Тот факт, что в автобусах, курсирующих между Таллинном и Выру, нет медиаэкранов, ее не волнует, самая большая проблема – это именно нехватка места для ног. „Я не понимаю, почему на этот маршрут не поставили новые автобусы, ведь это одна из самых долгих линий в Эстонии“, - задается она вопросом.