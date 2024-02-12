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12.02.2024, 11:25

Четыре часа пыток. Lux Express использует на линии Таллинн-Выру автобусы с меньшим, чем обычно, расстоянием между сидениями

 
Bussisõit Tallinnast Võrru kestab olenevalt väljumisest keskmiselt 3,5–4 tundi.
Bussisõit Tallinnast Võrru kestab olenevalt väljumisest keskmiselt 3,5–4 tundi.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Линия Таллинн-Выру - один из самых продолжительных по времени маршрутов Lux Express. И именно эту линию обслуживают автобусы с меньшим, чем обычно, расстоянием между сиденьями.

„Здесь нет места для ног даже для человека ростом 170 см“, - пожаловалась изданию Ärileht одна из пассажирок автобуса. „По сути, вам придется как-то устроиться, свернуться калачиком и терпеть 3,5-4 часа“, - добавила она.

Тот факт, что в автобусах, курсирующих между Таллинном и Выру, нет медиаэкранов, ее не волнует, самая большая проблема – это именно нехватка места для ног. „Я не понимаю, почему на этот маршрут не поставили новые автобусы, ведь это одна из самых долгих линий в Эстонии“, - задается она вопросом.

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