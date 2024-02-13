Это популярное итальянское направление наконец-то получит собственный аэропорт

Аэропорт Салерно Коста д'Амальфи будет "открыт" в июле, в 45 километрах (28 миль) к юго-востоку от города Амальфи и в 21 километре (13 миль) от города Салерно, являющегося воротами на знаменитое побережье.

Технически это скорее возобновление работы, нежели строительство нового аэропорта с нуля. Впервые построенный в 1926 году, за последние 98 лет он периодически использовался как военный аэропорт, летная школа, центр борьбы с пожарами и частный аэропорт, пишет CNN.

В 2007 году он был доработан, чтобы разрешить и коммерческие рейсы. Была удлинена взлетно-посадочная полоса, построены два выхода на посадку и четыре стойки регистрации. Аэропорт использовали такие авиакомпании, как Air Dolomiti и VolaSalerno – недолговечный местный стартап с одним самолетом, который прекратил работу в 2008 году. В 2016 году аэропорт был полностью закрыт.

11 июля начнется его новая жизнь с прибытием коммерческих рейсов Volotea, испанской авиакомпании с большим присутствием в Италии.

Медленное развертывание работы аэропорта

Разрешение на выполнение коммерческих рейсов было получено в январе, а к предстоящему открытию взлетно-посадочная полоса была удлинена до 2 000 метров, а также добавлены стойки для самолетов и оборудование.

Операции начинаются медленно, так как аэропорт все еще находится в стадии усовершенствования и не будет завершен до 2026 года.

В этом году Volotea будет обслуживать четыре направления, начиная с Нанта во Франции и Кальяри на Сардинии в июле, а Верона и Катания добавятся в сентябре. По словам представителя компании GESAC, управляющей аэропортом, другие "важные авиакомпании" также ведут переговоры об обслуживании аэропорта.

По мере того, как количество рейсов в аэропорту будет увеличиваться, будут продолжаться и работы по расширению аэропорта.