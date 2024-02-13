Это популярное итальянское направление наконец-то получит собственный аэропорт
При посещении Италии действует правило: чем сложнее добраться до места назначения, тем больше красоты вас ждет. Но и у этого правила скоро будет исключение: Амальфитанское побережье вскоре получит свой собственный аэропорт.
Аэропорт Салерно Коста д'Амальфи будет "открыт" в июле, в 45 километрах (28 миль) к юго-востоку от города Амальфи и в 21 километре (13 миль) от города Салерно, являющегося воротами на знаменитое побережье.
Технически это скорее возобновление работы, нежели строительство нового аэропорта с нуля. Впервые построенный в 1926 году, за последние 98 лет он периодически использовался как военный аэропорт, летная школа, центр борьбы с пожарами и частный аэропорт, пишет CNN.
В 2007 году он был доработан, чтобы разрешить и коммерческие рейсы. Была удлинена взлетно-посадочная полоса, построены два выхода на посадку и четыре стойки регистрации. Аэропорт использовали такие авиакомпании, как Air Dolomiti и VolaSalerno – недолговечный местный стартап с одним самолетом, который прекратил работу в 2008 году. В 2016 году аэропорт был полностью закрыт.
11 июля начнется его новая жизнь с прибытием коммерческих рейсов Volotea, испанской авиакомпании с большим присутствием в Италии.
Медленное развертывание работы аэропорта
Разрешение на выполнение коммерческих рейсов было получено в январе, а к предстоящему открытию взлетно-посадочная полоса была удлинена до 2 000 метров, а также добавлены стойки для самолетов и оборудование.
Операции начинаются медленно, так как аэропорт все еще находится в стадии усовершенствования и не будет завершен до 2026 года.
В этом году Volotea будет обслуживать четыре направления, начиная с Нанта во Франции и Кальяри на Сардинии в июле, а Верона и Катания добавятся в сентябре. По словам представителя компании GESAC, управляющей аэропортом, другие "важные авиакомпании" также ведут переговоры об обслуживании аэропорта.
По мере того, как количество рейсов в аэропорту будет увеличиваться, будут продолжаться и работы по расширению аэропорта.
Новый пассажирский терминал должен быть построен к 2026-2027 годам. Терминал площадью 16 000 квадратных метров был спроектирован голландской компанией Deerns, которая выиграла тендер на улучшение структуры аэропорта из-за своего проекта, "основанного на уважении к окружающей среде и интеграции в местный район", говорится в заявлении GESAC.
Ранее компания уже работала над расширением аэропортов Абу-Даби, амстердамского Схипхола и Кувейт-Сити.
Терминал футуристического вида будет построен с использованием натуральных и экологичных материалов, а на крыше будут установлены фотоэлектрические панели для выработки энергии, что позволит сократить выбросы CO2.
На втором этапе строительства взлетно-посадочная полоса будет еще раз удлинена до 2200 метров.
Важный момент для региона
Тем временем к следующему году будет построен новый терминал авиации общего назначения (в основном для частных самолетов). Коммерческие операторы также будут использовать его до завершения строительства нового пассажирского терминала.
Аэропорт будет развиваться до 2043 года, и к этому времени он должен будет обслуживать шесть миллионов пассажиров в год. Это поможет снизить нагрузку на международный аэропорт Неаполя Каподичино, который в 2023 году принял рекордные 12,4 миллиона пассажиров.
CNN цитирует слова основателя и президента Volotea Карлоса Муньоса, который назвал открытие аэропорта "важным моментом для региона". А Роберто Барбьери из GESAC назвал эту новость "невероятным маховиком для развития туризма в нашем регионе".
И хотя Амальфитанское побережье борется с чрезмерным туризмом, а власти вводят серьезные ограничения на движение автомобилей, чтобы уменьшить заторы, местные жители, похоже, довольны.
Фаусто Сальсано, владелец отеля Vietri Centro B&B в Виетри-суль-Маре, первой деревне на знаменитом побережье, сказал CNN: "Я в восторге от того, что у нас будет аэропорт на Амальфитанском побережье. Для тех из нас, кто занимается туристическим бизнесом, это станет отправной точкой, чтобы еще больше заявить о себе в нашей работе".